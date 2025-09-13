「井浦新×伝説のカルト映画監督」の”熱すぎる対談”…「若者はもっと怒っていい」松井良彦監督18年ぶり新作にこめた思い

伝説的カルトムービー『追悼のざわめき』（1988年）の鬼才・松井良彦が、2007年公開の『どこに行くの？』以来、18年ぶりとなる長編監督作を完成させた。そのタイトルは『こんな事があった』。2011年の東日本大震災ならびに福島第一原発事故によって人生を狂わされた「普通の人々」が、それぞれに10年後の福島をさまよう物語だ。全編モノクロ映像で描かれる孤独と再生のドラマは、痛切な怒りと静かな祈りを込めつつ、衝撃のラストへと突き進む。前田旺志郎演じるアキラ、窪塚愛流演じる真一という2人の少年を主軸とした、近頃すっかり珍しくなった反骨の青春映画でもある。

13年に及ぶ構想、徹底したインディペンデント体制で制作準備を整えた監督のもとに、多くの映画人が集った。その1人が俳優・井浦新である。映画『福田村事件』（2023年）、大河ドラマ『光る君へ』（2024年）など、近年では人気作から問題作まで幅広い作品選びを展開している彼が、今回なぜ本作に参加したのか。いまも国内外で熱狂的支持を集める孤高の映画作家と、第一線を長年走ってきた稀代の実力派俳優の邂逅を、熱いまなざしが飛び交うなかで語ってもらった。（文・取材＝岡本敦史）

松井組参加の噂が巻き起こした“ざわめき”

――井浦さんが初めて松井作品に触れたのはいつごろでしょうか？

井浦 『追悼のざわめき』は初公開時には観ていなくて、その後どうにかして追いかけて観た記憶があります。「これはとんでもないものを観てしまった」と思いました。だから今回、松井監督がいよいよ新作を撮ると聞いたとき、自分が参加するかどうかは抜きにして、とてつもなく興奮したんです。これは事件だ！と。それで松井監督のほかの作品も可能なかぎり観て、どうしても観る術がなかったものに関しては、のちに監督ご本人に「あれってどんな作品なんですか？」と直接訊いたりしました。

松井組に参加することが決まってから、いろんな映像の現場で何人かの俳優さんたちから「新くん、松井組やるの!?」と言われるようになって（笑）。今回共演した波岡一喜くんとは、松井組に入る前に別の作品で現場が一緒だったんですが、「今度、松井組で一緒なんだね」と言って、ふたりでその未来に小さく興奮したりしていました。それこそ周りの“ざわめき”で、松井監督のすごさ、松井組に参加するということの緊張と嬉しさを、だんだんと肌で感じていきました。

僕はわりと、まだお会いしたことのない監督のことを、いろいろと想像してしまうんです。どんなお人柄なのか、どんなふうに現場を動かしていくのか。だから松井監督に対しても、それこそ過去作品のイメージだけで勝手に想像を膨らませていて。灰皿飛んでくるのかな？とか（笑）、「バカヤロー！」って拳骨が飛んできたりするのかな、とか。加えて、周りの映画人の熱狂的反応も各所で感じていたので、これはとんでもない作品に関わらせてもらえるんだな、と思いました。まだ本人にも会っていない段階で、外からも内からもあんなに変化を感じることは、なかなか得難い経験でした。

――そんな松井監督と、初めて会ったときの印象は？

井浦 最初にお会いしたのは衣装合わせのときだったんですけど、すごく緊張していました。参加は決まったとしても、監督との対話のなかで「こいつ違うな」と思ったら今回は必要ないとなるでしょうし……とにかく、どんなことが起きても、真っ直ぐぶつかって行こうという気持ちで衣装合わせに向かったんです。でも、想像していた人柄とはまったく違って、灰皿なんか飛ぶ隙もなく（笑）、怒号も一切ないまま静かな衣装合わせが行われて。だけど松井監督の“目”は常にギラッとしていて、人間の心の内側を刺してくるような眼差しで僕の一挙手一投足を見ているのはすごく感じていました。インターネットで検索すると、監督の若いころの写真が出てきますが、いまもまったく変わっていない。だからこそ信じることができたというか。監督とお話をしていくなかで「小手先じゃなくて全身で作品とぶつかっていきたい」という思いが、僕のなかで尚更燃え上がりました。

――どんなお話をされたんですか？

井浦 監督はとてもまっすぐに、こちらの訊くことには全部答えてくれるんです。たとえば過去の作品のことを聞いても「そこまで教えてくれなくてもいいのに！」ということまで話してくださるので（笑）。

松井 （笑）。

井浦 松井監督の盟友の方たちのなかには、自分も知っている人もいたりするわけです。自分はその時代にどこか大きな憧れを持っていて。僕が生まれたころには、すでに全身で表現の仕事に取り組んでいらっしゃる方々がいて、そういう自分の知らない世界を埋めていきたいという思いがあるんです。だから、当時の最前線にいた方たちに実際にお会いする機会があるのなら、いろんなお話を聞きたくなってしまう。松井監督は本当に包み隠さずいろんなことを話してくださって、ただ目だけはいつもギラッと刃が光っている。それがとても印象的でした。その後もやっぱり、お酒を飲んでも、日常の楽しい話をしていても、撮影現場でも、常に視線の刃が研ぎ済まされているのは変わりませんでした。だから現場では自分で勝手にヒリヒリした気持ちでいました。「見られてる！」というか、「刺されてる！」というか。そういう緊張感は絶対に必要なんです。

現場は「恥のかきあいっこ」でいい

――とのことですが、松井監督ご自身にはそういう意識はありましたか？

松井 僕は普段のときでも映画の現場でも、なるべく自然体でいたいなと思うんです。そうすれば、現場の雰囲気も良くなるし、みんなが好きなことを言うようになるんですね（笑）。監督の批判をする人もいるし、役者さんへの不満を言う人もいるし。みんなが言いたいことを言える現場って、楽しいんですよね。

――かなり民主的な現場ですね。

松井 でも同時に、わだかまりを互いに持たないような雰囲気でもある。そういう現場の「いい雰囲気」というのは、映画に写りますから。それは間違いなく思った以上の効果があって、いいものを産み出す要素のひとつなんです。

昔、ATG（日本アートシアター・ギルド）が作っていた映画があったでしょ。一千万円映画といわれる低予算で、でも頑張って作るんですよ。低予算だから、もちろんアラは出るんだけど、それを乗り越えるスタッフや役者さんの思いがスクリーンに映るんです。そういう現場では、みんなが好きなことを言うんです。それは「こうすれば映画が良くなる」と思って言うことなので、決して単なる個人攻撃ではない。

井浦 愛があるんですね。よりよくしようという。

松井 そうそう。そうやって刺激し合いながら作っていくわけです。僕の現場もそういうところがあるので、たとえば井浦くんから「台本ではこういうセリフが書かれていますが、こういうのはどうでしょう」と言われたら、「じゃあ、まず一回やってみようか」と実際にやってみる。それで「もうひとつだな」と思ったら台本通りに戻すし、もちろん井浦くんの案がよければそれを使う。ですから、いい映画を作ろうと思ったら、そういう声を出しやすいように、まず役者やスタッフには自然体でいてほしい。ある意味、監督も映画制作をとりまとめるマネジメントの1人なので、そういう現場作りをしないといけないと思うんです。

――「現代ビジネス」向きのコメント、ありがとうございます！

松井 （笑）。僕の映画ではいつもそうしているんです。主人公のアキラ役をやった前田旺志郎くんも、真一役の窪塚愛流くんも、初日はすごく緊張していたけど、現場に入ったら「好きにやってくれ」と。「君らはまだ原石だから。原石なら原石らしく粗削りでもいいんだ。磨くのが僕の仕事だから」という話をしてね。ですから、彼らには当時の自然さでやってもらいました。

そしたら、3、4日したら前田くんはキラキラ光りだして。愛流くんは少し時間がかかったけど、途中で僕が熱中症にかかって制作が中断してしまい、2年目に撮影再開したときには、すっかり輝いていましたね。

井浦 そうでしたねえ。

松井 井浦くんとの絡みもけっこうあったから、それで彼も奮起したところがあったんじゃないかな。井浦くんの場合は、初めから自然体だったので安心していました。ただ、これは僕の悪いクセのひとつなんですけど、テスト一発目から本番の気持ちになってしまうときがあって……。

――ああ、もうこっそりカメラを回してしまおう、みたいな。

松井 いや、回ってないのに（笑）。愛流くんと、父親役の井浦くん、母親役の大島葉子さんの3人の場面だったんだけど、これがまたいい芝居でね。それで「OK！」とでっかい声を出したら、スタッフから「監督、テストです」と言われて（笑）。またやっちゃったー！と思って、井浦くんに「ごめんね〜」と言ったら、嬉しい答えが返ってくるんですよ。「役者冥利につきます」と。

井浦 いやあ、それは本当にそうです。

松井 こんなこと言うんだ、そりゃみんなに好かれるわ、と思いました（笑）。だから僕が目指すのは、現場は「恥のかきあいっこ」でいいやん、という感じ。監督の仕事は、それらを天秤にかけて、判断を下していくこと。そのためには、みんなが自然体でいてくれて、行動して、自分の思うことを言ってくれればいい。今回はそういう意味で、井浦くんをはじめ、キャスティングも成功でしたね。

監督の「OK!」が背中を押してくれた

――井浦さんを真一の父・篤人役にキャスティングした理由は？

松井 僕が井浦くんを最初に知ったのは、NHKの『日曜美術館』（2013年〜）という番組なんです。彼自身が考えたことや感じたことや想像したことなどを何もかも自然体で喋っていて、それを見て「この子いいな〜」と思ったんです。それから彼の俳優としての出演作も見るようになって「ますますいいじゃん！」と思って（笑）、いつか仕事したいなあ、と思っていたんです。

井浦 ありがとうございます。本当に嬉しいです。

松井 で、あるとき彼が僕の映画を気に入ってくれていると知り、次の映画に出演してもらえないだろうかとオファーしたんです。そしたらOKの返事をくれて、「実は主役じゃなくて真一という少年のお父さん役なんだけど」と言ったら、それも快諾してくれて。「実はこの役、『日曜美術館』を観ていたときの印象で書いたんだよ」と。

――アテ書きだったんですね。

松井 真一のお父さんはとても繊細な人物で、壊れかけた自分の家族をなんとか立て直そうと努力するんだけど、結局うまくいかない。ある意味、崩壊につながっていくんだけど、その微妙な表情や仕草を井浦くんなら演じてくれるだろうと。結果、うまくいったと思います。

――劇中、常に苦悩や葛藤と静かに格闘し続けているようなキャラクターでしたが、演じていていかがでしたか？

井浦 松井監督はこの映画を作るにあたって、東北、福島でさまざまな人に出会い、積み重ねてきた時間がある。だから監督が書かれた脚本の一言一句が、紛れもない正解なんです。もちろん自分は役者なので、あの地に暮らす当事者にはなれないわけですが、少しでも気持ちは近づけていきたい。そのために自分はどうあればいいのか、それを生身の人間として表現するにはどうすればいいか。それを考えるのは非常に難しいことではありました。だからこそ、テストのときに監督が大きな声で「OK!」と言ってくれて、思いっきり背中を押してもらえた感があったんです。

松井 それならよかった（笑）。

井浦 自分はこの温度感と、心が揺れ動く感覚をもって、このまま突っ走っていこうと思えた。それまではやっぱり何が正解なのか、自分がこの映画の世界の住人になれているのか、実際に現場で芝居を見てもらうまで本当に分からなかったんです。でも、その瞬間に自分がこの作品の住人として、この世界で呼吸できているんだと認識させてもらって、本当に嬉しかったんです。

――芝居の方向性もそこで掴んだわけですね。

井浦 僕自身は、監督のこれまでの作品、監督のお人柄、監督が何を作りたいのかを僕なりにキャッチしていくなかで、きっと役者が「嘘を嘘のままでやる」のを絶対に嫌う人なのだろうなと思って。それこそ監督が作る現場のように、恥のかきあいっこをするぐらいの気持ちで、自然な状態になって、その感覚を自分のお芝居にもちゃんと生かそうとしました。

自然体と言っても「演技をしていない演技」ではなく、ちゃんと演技はする。でも、余計なことは全部削ぎ落して、心の動きだけを身体がちゃんと表現できるように、心と体を常にリンクさせておこうと意識していました。でも、この物語に出てくる人々は心と体がバラバラになっているので、そういう状態を演じながらも、僕自身は常に心と体をつなげておく。そんな負荷を自分にかけながらやっていました。

受付嬢なんて見なくていいから！

――印象深いシーンはたくさんあるのですが、井浦さん演じる篤人が斎場にお弁当を運びに行き、そこである人物の葬儀に出くわしてしまうくだりの長回しが特に強烈でした。あの場面の撮影も、かなりの緊張感があったのでしょうか？

井浦 あの場面は、それこそ監督との初対面のときから「こう撮りたいんだ」と説明してもらえたぐらい、監督のなかに明確なビジョンがあったんです。「シーンの最初からずっと井浦くんの後ろにカメラがついていくからね」と聞いていたので、僕も本番ではいろんなプレッシャーを背負っていました。ここに監督のやりたいことが詰まっているんだ、ということは痛いほどわかりましたし。

先ほど監督がおっしゃったように、ほかのシーンでは本当に柔軟に、いろんな人の意見を取り入れながらフレキシブルに進んでいたんです。ただ、あの斎場の場面など、いくつかの重要なシーンだけは違いました。僕だけじゃなく、みんなにも監督の思いをちゃんと背負いたいという気持ちがありましたし、「とうとうこの日がやってきた」という緊張もありました。

松井 僕は脚本を書き上げたら、そこから全部のカット割りを考えるんです。ノート1冊分、オープニングからエンディングまで、クランクイン前には全部できている。そこから各カットの重要度にしたがって、二重丸、三重丸とマークをつけていくんです。

井浦 見たいなあ、そのノート！

松井 それは僕のアイデアではないんですけどね。黒澤明監督が脚本を書き上げたあと、ロケハンとかに行って、そこでカット割りをどんどん書いていくらしいんです。そうするとビジョンが出来上がるし、自分の演出の方向性も見えてくる。それは確かにそうだなあと思って真似してみたら、自然とクセになっちゃいまして。

今回もクランクイン前には全シーンのカット割りがありました。でも、撮影の高間賢治さんも、録音の浦田和治さんも非常に優秀な方たちなので、現場で「こうしようよ」と良案を出してもらえたら「いいですね！」と柔軟に切り替えていきます。ただし、三重丸のところは絶対に変更しない（笑）。

あの斎場のシーンでは、高間さんが手持ちカメラで、井浦くんの背中にぴったりついて撮影したんだけど、2回撮ったんです。1回目は、カメラが途中で受付嬢に視線を振ったんだよね（笑）。そこで僕は「違う！」と言って、やり直させてもらいました。「全部、背中で行ってくれ。井浦くんを画面から外してはダメだ」と言ってね。受付嬢なんて見なくていいから！

――三重丸だから譲れないシーンだったんですね。

井浦 僕もすぐに「もう1回やりましょう！」と言って、テンションがまったく途切れない状態で2テイク目に入りました。この長回しの緊張感がすごく楽しかったんです。高間さんとのお仕事も、僕のなかではいろんな思いがあって。

――高間さんは金子修介作品や三谷幸喜作品などで知られるベテラン撮影監督ですが、もともと若松プロ出身なんですよね。井浦さんが若松孝二監督の役を演じた映画『止められるか、俺たちを』（2018年）のキーパーソンでもあります。

井浦 そうなんです。『止められるか、俺たちを』では、映画の登場人物として共演していましたから（笑）。もちろん現役の撮影監督として存じ上げていましたし、撮影現場に応援に来られた際にお話をうかがったこともあるんですが、仕事でご一緒したことはなかったんです。「うわー、初の松井組で、撮影監督が高間さんだ！」という嬉しさも今回ありました。

――高間さんとの初仕事はいかがでしたか？

井浦 それまでは「ニコニコしながら昔話をしてくれる映画界の大先輩」というイメージだったんですが、現場では印象が全然違ったんです。松井組での高間さんはバリバリ、ギラギラの映画人そのもの。斎場のシーンでは、松井監督のおっしゃるように火花が散る瞬間もあって、僕もその熱気に感化されて「もう1回やりましょう！ やりたいです！」と前のめりになって。2テイク目も、僕と高間さんが裏に控えた状態からスタートするんですが、高間さんに「今度はバッチリやりましょう！」と言って、お互いにプレッシャーをかけあっていました（笑）。あのシーンはすごく楽しみだったので、思いがけず2回もチャンスがあったのは、僕にとってはラッキーでした。

やっぱり、監督が思い描いた絵を実現したいという思いは、高間さんをはじめ全スタッフにあるので、終始いいテンションでできた場面でした。それが完成した作品にも映っていると思います。

福島ロケがもたらした厚みと説得力

――福島県での撮影は、井浦さんにどんな影響をもたらしましたか？

井浦 当事者ではない1人の役者が、この物語の一員を演じるにあたって、その土地で演じられるというのは、多くを感じ学べる大変貴重な経験になりました。言ってみれば“本当のなかに嘘を持ち込んで、本当にしていける”というか。スタジオや似た雰囲気の場所で撮るのとは違い、実際にその場所で撮ると、嘘でもドキュメンタリーのようになっていく。お芝居を超えることができる。

現地に着いた日、僕は出番がなかったので、ずっと海で過ごしていました。まず、この土地の空気を体に入れたいと思ったんです。海辺の音と、風を受けて、ひたすら深呼吸して。自分の体にあるものを全部入れ替えたいと思ったんです。僕にとっては、この作品に向かっていくための、ひとつの神事のような時間でした。

――松井監督は、最初から絶対に福島で撮影しようと？

松井 もちろん。やっぱり、その土地の持っている空気や雰囲気といったものは、画面に映るんです。さっき言った現場の雰囲気もそうだし、そのロケ地にある空気もそう。福島の空気も絶対にスクリーンに映っているはずだと僕は思うんです。

『追悼のざわめき』のときも、それは感じたんです。大阪の釜ヶ崎という労働者の町が舞台だったんだけど、そこは撮影中に空き瓶とか缶ビールが飛んできたり、あるいは包丁やナイフを持った人が現場に乱入してくる人がいるかもしれないとか、そういう怖い場所だというイメージがスタッフにあったんですね。それで、スタッフがよかれと思って似たような雰囲気の場所を探したこともあったんです。でも、僕は「それはやめてくれ」と。釜ヶ崎で撮らせてほしいと言って、現地で撮影したんです。そうすると、リアルというのか、生（ナマ）な雰囲気がしっかり映画に写ってくれた。名もなき労働者が道に寝転がっている風景を撮るだけで、その自然さが映画に力を与えてくれるんですね。そのあと、小人症のカップルや、佐野和宏くんの芝居が出てきても、ちゃんと現地でロケして、そこで生活する登場人物として描かれていれば、すごく説得力が増すんです。言い方はちょっと違うかもしれないけど、『追悼のざわめき』の場合、それが本当に魅力的に映ったんです。映画としての魅力ですね。

今回も、いわき市をはじめ福島県内で多くの場面を撮影したんですが、やっぱり厚みが増すんです。そこでの井浦くんの芝居も、波岡くんが命を絶つ雑木林も、説得力が違うんですね。だから福島で撮影したのは大正解だったと思います。ただ、日程と予算の関係上どうしても撮れないところはあったので、一部は埼玉県の深谷市で撮りました。

――深谷市も、塚本晋也監督の『野火』（2014年）を筆頭に、インディペンデント映画の聖地になりつつありますね。

松井 場所は埼玉だけど、スタッフや役者たちは「福島で撮っている」雰囲気を出してくれるんです。前田くんも、愛流くんも、井浦くんも、大島さんも。「すげえなあ、役者って」と、驚きましたね。

「もっと怒っていい」という若者へのメッセージ

――悩み苦しんでいる子供たちに対して、こんなふうに接する大人でありたいという優しさも随所に感じますが、それを頑として跳ね除ける若者らしさも描かれています。

松井 僕としては、アキラや真一たちが大人になっていく道筋として「早くこの土地から出て、西日本なり九州なり、遠くの土地に引っ越してほしい」とも思うんです。あるいは、この土地に頑張ってしがみついて、何とか福島をいい方向に持っていきたいと思って活動していたのかもしれない。だけど、この映画の場合、アキラは全然違う方向に舵を切る。そっちに行っちゃうのか、こいつは！と。 ある意味、青春真っ只中というか、血気盛んな年ごろだから、それもひとつの道かな、と。もちろん復讐は決してよくないし、武力や暴力に訴えるのは絶対によくないと思うけれど……若いからこそ大胆な行動に踏み出す高校生たちを描きたいなと思ったんです。ただ、これはあくまでも映画だからできること。実生活で若者に同じことを要求はしません（笑）。

井浦 若者に対して「もっと怒っていいんだぞ」というメッセージも、監督は込めていますよね。

松井 それはあります。「怒らない社会」になってきている危惧がありますから。それは僕が若いころ、大島渚さんに出会ってしまったからだとも思うんですけど（笑）。大島さんは相手も場所も関係なく、ムカついたら全力で声を出して怒るんです。「バカヤロー！」ってね。決して自分から手を挙げることはないけど、言葉のうえでは全力で、その場の空気を一変させるほどの怒りを叩きつける。それも表現のひとつなんだという考え方で、そういう人から僕は映画の表現を教わった人間なのでね（笑）。ただ僕は、普段の日常や撮影現場では怒ったりしません。そういう怒りは全部脚本に叩き込め、映画のなかでやっちゃえ、と。それは大島さんから学んだことのひとつです。

――終盤、ある衝撃的な決意表明をするアキラに対しても、上から圧力をかけたり、あるいは大人として諭したりもしたくない？

松井 したくないですね（キッパリ）。しょうがないですからね、あの状況では。アキラの行動は誰も止めることはできないし、もし計画を実行したとしても、彼の人生を紐解いたら、やむをえないのかな……と。そういうこともお客さんには感じてほしいなと思います。

松井良彦（監督・脚本）

1956年5月6日生まれ、兵庫県出身。1975年、石井聰亙監督とともに自主制作映画集団「狂映舎」の設立に参加。1979年『錆びた缶空』で監督デビューし、ぴあ誌主催のオフシアター・フィルム・フェスティヴァル（現PFF）に入賞。続く第2作『豚鶏心中』（1981年）は天井桟敷館で長期ロードショーを敢行。第3作『追悼のざわめき』（1988年）は都内のミニシアター・中野武蔵野ホールで開館以来の観客動員数を記録し、その後も他館を含め30年間上映され続けた。2007年にはデジタルリマスター版が再び国内外で上映。第4作『どこに行くの？』（2007年）は第30回モスクワ国際映画祭正式招待作品に選出。18年ぶりの最新作『こんな事があった』が2025年9月に公開を迎える。

井浦新（出演／真一の父・山本篤人役）

1974年9月15日生まれ、東京都出身。1998年、是枝裕和監督の映画『ワンダフルライフ』で初主演。以降、数多くの映画やドラマに出演。ミニシアター支援プロジェクト「ミニシアターパーク」、アパレルブランド〈ELNEST CREATIVE ACTIVITY〉ディレクター、サステナブル・コスメブランド〈Kruhi〉ファウンダーを務めるなど、その活動は多岐にわたる。近年の主な出演作に『青春ジャック 止められるか、俺たちを2』（2024年）、『徒花 -ADABANA-』（2024年）、『岸辺露伴は動かない 懺悔室』（2025年）など。

『こんな事があった』

9 月13 日（土）新宿K’s cinemaほか全国順次公開

監督・脚本：松井良彦

出演：前田旺志郎、窪塚愛流、柏原収史、八杉泰雅、金定和沙、里内伽奈、大島葉子、山本宗介、波岡一喜、近藤芳正、井浦新

2025年／日本／モノクロ／130分／配給・宣伝：イーチタイム

https://each-time.jp/konnakotogaatta/

(C)松井良彦/ Yoshihiko Matsui

