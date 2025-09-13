「媚びている女性」と思われる行動９パターン
男性に対して積極的にアプローチすることは大切ですが、度が過ぎると「媚びている 」と思われ、同性から も嫌われてしまいます。そこで今回は、「『媚びている女性』と思われる行動９パターン」を紹介いたします。
【１】男性の考えに賛同する。
自分の本心は違っていたとしても、男性の考えに対して、賛同するパターンです。相手の考えを受け入れるばかりでは、ストレスが溜まりますし、「媚びている 」 と思われかねません。男性の考えに無理に賛同せずに受け流すことも必要です。
【２】些細なことを男性に頼る。
「できなーい。」などと言いながら、些細なことを男性に頼るパターンです。本当に困っているときだけ、 頼るようにしましょう。
【３】必要以上に男性を褒める。
「すごーい！」と男性を何度も褒めるパターンです。褒めることは、自慢話をしてくる男性に対して、有効なコミュニケーションです。しかし、褒め過ぎることで、同席している同席している女性には 「媚びている 」と思われる可能性もあるので、注意が必要です。
【４】上目づかいで男性を見つめる。
目をパッチリと開けて、上目づかいで男性を見つめ、 ドキドキさせるケースです。頻繁な上目づかいも控えた方が良いでしょう。
【５】語尾を伸ばした、甘えた声で話かける。
通常の話し方とは明らかに異なる口調で話すパターンです。二人だけでのデートでは、許されるかもしれませんが、みんなで食事をしているときには、控えた方が良いでしょう。
【６】カッコイイ男性の前で態度が変わる。
様々な人に対してバランス良く接した方が良さそうです。
【７】スキンシップが異常に多い。
スキンシップによってドキっとする男性も多いのですが、あまりに頻度が高いと、「媚びている」と思われます。タイミングを見計らって、効果的なスキンシップを試みましょう。
【８】料理を取り分けるなどの作業を独占する。
世話上手な性格をアピールしすぎたパターンです。気遣いは必要ですが、やり過ぎた場合、「媚びている 」という印象を与えます。
【９】露出の多い服装で登場する。
男性は喜ぶかもしれませんが、女性には良い印象を与えません。
他にはどのような女性を「媚びている 」と思いますか。みなさんの意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）
