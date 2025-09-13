《自民党総裁選の最重要争点》誤解するな！「規律ある積極財政」こそ経済成長を果たし財政健全化を導く「ただ一つの道」、緊縮では結局、財政は悪化する

積極財政か、緊縮財政か？

10月4日投開票となった自民党総裁選、その最大の争点は「積極財政」です。

賃上げを実現し、国民の経済を立て直し、国力を増進させるために「減税」や「支出拡大」が必要だと考える「積極財政」を推進するのか。それとも、国民の安心安全のための社会保障システムを維持するためには「安定的財源」が必要であり、「増税」や「支出削減」が必要と考える「緊縮財政」を進めるのか。財務省や多くの経済学者達は「緊縮財政」が必要だと主張していますが、多くの国民達は今「積極財政」を支持し、国民民主党や参政党の躍進を導いています。

現総裁選の二大有力候補と目されている高市早苗氏、小泉進次郎氏について絞って言うなら、高市氏は「積極財政派」である一方小泉氏は「緊縮財政派(以下、緊縮派)」だと目されています。

だから、自民党内で積極財政派が趨勢なら高市氏は有利になるし、逆ならば小泉氏が有利となるのであり、したがって今回の総裁選の最重要争点がこの論点となっているのです。

アベノミクスは「規律ある積極財政論」である。

さて、一般的な積極財政派vs緊縮派の議論においては、「積極財政論」は財政健全化を妨げ持続的な社会保障を壊してしまうから「危険なポピュリズム（大衆迎合主義）」だと批判されることがしばしばです。

果たしてこうした「批判」は適当なものなのでしょうか？

この点についてまず最初に指摘すべきは、そうした「積極財政に対する警戒心」は決して完全に不条理な代物だというわけではない、という点です。何の規律もなく野放図に国債を発行し続ければ、過剰なインフレになったり金利が高騰することがあり得るからです。

しかし例えば、当方が内閣官房参与としてアベノミクス支援の際に安倍総理に進言していた積極財政論や、そのアベノミクスの基本方針を継承した高市氏が主張する積極財政論は「野放図な国債発行」を許容する財政論からはかけ離れたものです。

そもそもアベノミクスは常に「規律ある積極財政論」を前提としています。

この点において、積極財政派に対する上記批判には「大きな誤解」があるわけです。

では、アベノミクスにおける「財政規律」とはどのようなものかと言えば、理論的には以下の二つの規律から構成されます。

「第一規律」は、毎年毎年の「国債の発行額の上限」を設ける「債務対GDP比」規律です。

「第二規律」は、毎年の予算編成で、より効果的な予算項目を取捨選択する（つまり、ワイズスペンディングを行う）ための規律である「累積PB」規律です。

以下、それぞれについて、解説したいと思います。

第一規律：「債務対GDP比」規律

「債務対GDP比」とは、簡潔に言うと「GDPに対する借金総額（累積債務）の比率」を言います。

政府の「骨太の方針」には、この債務対GDP比の「安定化」が毎年記載されていますが、これを簡潔に説明するならそれは「借金総額（累積債務）の増加率は、経済成長率以下に抑える」という財政規律です。

例えば「毎年の（名目）成長率が2％」の状況では、「累積債務の増加率を2％以下に抑える」という事になります（さらに言うなら、成長率が2％、累積債務が1000兆円の場合なら、その年の財政赤字が「20兆円以下」ならば債務対GDP比は縮小し、安定化します）。

ちなみに現政府の財政では「PB黒字化」を目標にしているので財政赤字の上限は基本的に「0円」と言う事になります。ですから「20兆円」までの国債発行を許容するという意味において債務対GDP比規律は現状のPB規律よりも「積極財政」を主張することとなります。しかし、「20兆円を上限とする」という意味において「規律ある」積極財政だという事になるのです（以上の数値例は簡単のために国債利払い費を除外した議論となっていますが、本来は利払い費の考慮も必要である点にはご留意下さい）。

なお具体的な毎年毎年の財政運営については、第一に政府の「名目成長率目標」に基づいて国債発行額上限を想定しつつ、第二に当該成長率の実現を目指すという財政運営が考えられます。

第二規律：「累積PB」でワイズスペンディング

財政規律と言えば、一般的に上記の「国債発行額の上限規制」ばかりが議論されますが、実際にはどの予算項目を優先的に実施するのかという「中身」についての財政規律も重要となります。

一般にそうした中身についての財政規律としては、「ワイズスペンディング」、つまり「賢い支出」という考え方の採用が得策です。

ここで重要となるのが「累積PB」規律です。

「PB」とは一般に、毎年毎年の（利払い費を除く）支出と収入の差（収支）を意味しますが、「累積PB」とは「あるプロジェクトにおける複数年次の累積支出と、それによる累積税収増の差額」を意味します。

たとえば、80億円の政府投資をある年次に行った場合、通常のPBは単に「80億円の赤字」となります。しかしその投資によって経済が成長し毎年10億円の税収増が見込めるようになるなら20年で200億円となります。そうなると20年間の累積PBは「10億円×20年―80億円」の「120億円の黒字」という事になります。

そもそも投資案件の多くは、「単年度のPB」なら「赤字」になりますが、長期的な視点に立った「累積PB」ならばその赤字は最小化され、時に「黒字」となるのです。

そうなるのはもちろん、「投資にはリターン」が期待されるからです。

ただしそれはもちろん、「投資」だけでなく「減税」においても想定可能です（例えば3％消費減税をしたことによる「20年累計の税収減」と、それによる経済成長に伴う「税収増の20年累計値」の双方を想定する「累積PB」を考えた時、黒字となるようなケースも当然考えられるのです。逆に、「増税」によって累計PBが赤字になるケースも当然あるという事になります）。

だから「投資」にせよ「減税」にせよ、それらを考える場合にこの「累積PB」に常に配慮していれば、財政悪化を最小限に食い止めることが可能となるのです。というより累積PBが黒字となる投資や減税を優先的に行えば財政はむしろ健全化する、ということになるのです。

言い換えるなら、累積PBに配慮した予算を策定すれば財政の観点から「ワイズスペンディング」が可能となるわけです（ただし医療や文教等の必ずしも「税収増」のための対策とは言い難いものについては、累積PBへの配慮は必ずしも必要ではないと考えます）。

規律ある積極財政だけが経済成長と財政健全化を導く

いずれにせよ、アベノミクス等において本来あるべき財政論として議論されてきたのは債務対GDP比や累積PBに配慮した「規律ある積極財政」なのであって、消して「野放図な政府支出の拡大」を主張するようなものではないのです。

積極財政派の方においても緊縮財政派の方においても、是非とも「積極財政にも財政規律があるのだ」という事実をご理解頂ければ幸いです。

そしてそんな「規律ある積極財政」が展開することができて始めて、20年以上続く低迷経済から脱却可能となり、本格的な財政健全化が、例えば高市政権の誕生を通して達成されるのです。

もしそれができなければ、緊縮的傾向が強い今の日本では、「野放図な財政拡張」となるリスクよりもむしろ、「過剰な緊縮財政が続いて経済が悪化しかえって財政が悪化する」というリスクの方が大きくなるでしょう。そうした愚か極まりない選択肢を選択せぬよう、現下の総裁選における理性的なご判断を自民党の皆様には是非ともお願いしたいと思います。

