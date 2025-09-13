レンコンの出荷量が全国2位を誇る佐賀県で、ことしも本格的に収穫が始まりました。しかし、今、産地の存続にも関わる大きな課題を抱えています。

レンコンの出荷量が茨城県に次いで全国2位の佐賀県。有明海の干拓地、白石町では、土にたっぷりと栄養を含んだ畑でレンコンの栽培が盛んに行われています。



12日に訪れたのは、およそ100年前からレンコンを栽培している黒木農園です。代表の黒木啓喜さん（69）は、およそ5000平方メートルの広さのレンコン畑を1人で管理しています。





レンコンの収穫は、泥に足を取られながら一本ずつ掘り出す大変な作業です。ぬかるんだ沼のような畑は、膝の辺りまで水があります。■森野里奈記者「かなり足をとられますね。前に進むのが難しいです。」

この泥の中に長い茎が広がっていて、地下の茎が大きく育ったのがレンコンです。掘りやすくするために高圧の水で土を柔らかくして、泥の中のレンコンを手で探ります。



■森野記者

「ありました。大きい！」



■黒木農園・黒木啓喜 代表

「大体温度に強いけれど、異常（な暑さ）なので、ちょっと小ぶりかな。」



黒木さんによりますと、レンコンはこれから本格的な収穫の時期を迎え、12月に最も需要が増えるということです。中でも、この時期に出荷されているレンコンは、身がしっかりしていて水分量が多く、シャキシャキとした食感が特徴だということです。

収穫したばかりのレンコンを生のまま、いただきました。



■森野記者

「甘い！なにもついてなくてもこんなに甘いんですか。」

■黒木代表

「よく梨みたいな（味と言われる）。」

■森野記者

「みずみずしいです。」

この時期に収穫されるレンコンならではの食感を楽しめる料理を、黒木さんの妻、貴子さんに教えていただきました。



■黒木貴子さん（58）

「今の時期の白石レンコンは、あくが少ないので皮付きのまま調理できます。」



皮が付いたままスライスし、2分ほどゆでます。酢と砂糖、だしなどの調味料に3時間ほど漬けてレンコンの酢漬けにします。さっぱりとした酸味で保存がきき、日々の食卓に取り入れやすい一品です。

レンコンの酢漬けは、マヨネーズとあえてサラダにしたり、刻んで卵と混ぜ合わせればタルタルソースにもなります。



貴子さんおすすめのサンドイッチでいただきました。



■森野記者

「レンコンのシャキシャキ感と卵の甘さがマッチしていて、すごくおいしいです。」

様々な料理に活用できるレンコンですが、その栽培を支える現場は厳しさを増しています。



白石町によりますと、2020年までの20年間で農業に従事する人の数はおよそ4割減り、2437人となりました。2020年には全体の半数以上が65歳以上となり、後継者問題が差し迫った課題となっています。

そうした中、黒木さんはおよそ5年前からドローンを活用し、害虫の防除などを行い、作業の効率化を図っています。



■黒木代表

「農家の人件費も上がるばかりで肥料も2倍3倍となる中で、農作物の価格はずっと据え置き。」



さらに、東京の百貨店などに直接売り込み販売するなど、レンコン栽培を続けていくために工夫しています。



■黒木代表

「まず第一に面白くなければやりたくないし、もうけないと跡継ぎはできない。」



穴の開いたレンコンのように、先を見通せる農業の現場を守っていくことができるか。生産者だけでなく、地域全体で解決していかなければならない課題です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月12日午後5時すぎ放送