9月14日が初日の大相撲9月場所で期待がかかるのが、大の里の横綱としての初優勝だ。8年ぶりの日本出身横綱に立ちはだかる力士たちに注目が集まるなか、有力視されるのが外国出身の力士たちだ。

【写真】欧勝馬、狼雅…ほか、大の里「横綱初優勝」を阻む外国人力士包囲網

その筆頭格であるはずの先輩横綱でモンゴル出身の豊昇龍は、『大豊時代』を築くと期待されながら7月場所は2日目から3日連続で金星を配給。横綱在位3場所で2度の休場に追い込まれ、横綱昇進が時期尚早との批判の声が再燃する。

不振に喘ぐ豊昇龍に代わって注目されるのが、ウクライナにいる家族と離れて力士となった安青錦だ。7月場所では史上最速の12場所目での金星を豊昇龍から挙げ、大の里と並ぶ新入幕から3場所連続2ケタ勝ち星を達成している。

「ウクライナの大学への進学が決まっていたが、両親と一緒にドイツに避難。力士への夢を捨てることができず、世界ジュニア相撲大会で来日した時の縁を頼って安治川部屋に入門した。

柔道、レスリングの経験があり、頭を低く下げてアゴを上げないレスリングスタイルが相撲で生かされている。過去の名力士の研究が日課。鮮やかな内無双を決めるなど相撲と真摯に向き合っている」（相撲記者）

令和の海外出身力士は、高校で相撲留学として来日後、大学の相撲部を経て入門するパターンが多い。しかも学生横綱などの実績を残し、幕下や三段目付け出し格などでデビューしている。

モンゴル出身の欧勝馬と阿武剋は日体大に進んで学生横綱となった。

学生時代に大の里に完勝

欧勝馬は大の里の2学年先輩にあたり、同級生の阿武剋は4年時の全国学生決勝で大の里を破って学生横綱に輝いている。

「ともに幕下15枚目格付け出しでデビューすると、欧勝馬は所要4場所、阿武剋は3場所で十両に昇進した」（相撲記者）

阿武剋と高校、大学が同じモンゴル出身の旭海雄は、付け出し資格がなかったことで前相撲からスタートしているが、それでも所要11場所で十両に昇進している。

「日体大時代に大の里としのぎを削ってきた欧勝馬、阿武剋、旭海雄は手の内を知り尽くしている。ライバルの日大からカザフスタン初の関取となった金峰山も、学生時代の大の里との対戦成績は5勝2敗と相性が良い。いずれの力士も体格的にも劣らず、プロでもライバル関係が続くのでは」（若手親方）

現在、7か国25人の海外出身力士が在籍し、モンゴル出身以外も幕内や十両で活躍している。安青錦と同じウクライナ出身の獅司は世界選手権3位の実績を持つ。狼雅はロシア出身、大青山は中国（内モンゴル）出身だ。

もちろん幕内に5人いる最大勢力のモンゴル出身力士（総勢19人）も、40歳の鉄人・玉鷲や白鵬二世といわれる聖白鵬、玉鷲の義弟・玉正鳳、豊昇龍と同じ飛行機で来日した朝白龍などの活躍が期待される。

10月には34年ぶりのロンドン公演を控え、海外人気も高い。幕内力士の4分の1が海外出身となり、切磋琢磨するからこそ9月場所は面白くなる。

注目の外国人力士たち

●小結・安青錦（ウクライナ）：新入幕から3場所連続2ケタ勝利と三賞受賞。9月場所では小結に昇進し、大関の足掛かりを作る。戦火のウクライナから家族と離れての入門で、所要7場所で十両、新三役には史上最速の12場所で昇進した。柔道とレスリング経験者で、股割りが苦手だという。

●前頭六・阿武剋（モンゴル）：高校時代に相撲留学。進学した日体大の同期に大の里がおり、4年時の全国学生選手権個人決勝では大の里を破って学生横綱に輝いた。幕下15枚目格でデビュー後、左上手を引き付けて前に出る相撲を武器に所要5場所で新入幕のスピード出世を果たす。

●前頭八・金峰山（カザフスタン）：朝青龍の紹介で高校3年生の時に日本へ相撲留学。日大に進学し、4年時に欧勝馬に負けて全国学生相撲選手権3位。三段目付け出し格で日大OBの木瀬部屋に入門。イスラム教を信仰し、豚肉と酒は飲食しない。ちゃんこもハラール。カザフスタン初の関取。

●前頭七・欧勝馬（モンゴル）：先場所は新小結として負け越したが、その素質は計り知れない。豊昇龍と同じ飛行機で来日。日体大柏高でレスリングを始め、日体大に進学してから相撲に転向。日体大では大の里の2年先輩で、4年生で学生横綱になった逸材。鳴戸部屋（元大関・琴欧州）初の幕内。

●前頭十八・獅司（ウクライナ）：ウクライナ初の関取。世界相撲選手権3位の実績で入間川部屋（現雷部屋）に23歳で入門。幕下で2年間も停滞したが、4年半で幕内力士となった。193センチ、164キロの体格を生かした突き、押しに加え、組んでも右四つからの上手投げを得意とする。

●前頭十一・狼雅（ロシア）：ロシア生まれのモンゴル育ち。白鵬杯に出場したことで鳥取城北高に相撲留学し、豊昇龍、王鵬、琴勝峰としのぎを削り、高3で豊昇龍を破って高校横綱に輝いた。幕下上位で足踏みをしていたが、入門4年目で関取に昇進すると6場所連続勝ち越しで新入幕を果たした。

●前頭筆頭・玉鷲（モンゴル）：先場所、40歳8か月で最年長三賞と最年長金星の記録を更新した鉄人。白鵬や鶴竜らモンゴル力士グループと一線を画してきたモンゴルの星。優勝2回。通算872勝は大鵬と並んで史上9位。

●十両十三枚目・旭海雄（モンゴル）：旭丘高では阿武剋と同期で、ともに進んだ日体大では大の里がいた。全日本選手権5位のため付け出し資格がなかったことで前相撲デビューとなったが、初土俵から所要11場所で十両に昇進した。

●十両筆頭・大青山（中国）：蒼国来（現荒汐親方）の紹介で飛龍高に相撲留学。高校ベスト8の実績で入門し、2年7か月の研修期間を経て初土俵。皆勤場所（休場2場所）はすべて勝ち越して十両昇進。

●幕下十枚目・聖白鵬（モンゴル）：父と曾祖父がモンゴル相撲の大横綱で白鵬二世とされる白鵬の置き土産。鳥取城北高、同志社大と白鵬ルートで相撲留学。宮城野部屋に入門したが、部屋閉鎖で伊勢ケ濱部屋に。

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2025年9月19・26日号