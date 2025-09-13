「キター！」が再び見られるのか──。『東京2025世界陸上』（TBS系）が13日に開幕、”スペシャルアンバサダー”を務める織田裕二（57才）に注目が集まっている。開幕前に放送された番宣などで見せた、これまでにない姿にテレビマンから熱視線が送られているのだ。俳優としても『踊る大捜査線』続編の出演を控える織田の”変化”について、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】マツコ・デラックスと織田裕二の貴重なツーショット。他、国立で両手を広げる織田なども

13日、34年ぶりとなる東京での『東京2025世界陸上』（TBS系）が開幕します。9日間にわたる今大会の生中継で”スペシャルアンバサダー”を務めるのは織田裕二さん。

織田さんは1997年から2022年までの13大会連続・25年間にわたって”メインキャスター”を務めたあと番組を卒業。2023年大会の中継には出演しなかったものの、地元開催の今回は”スペシャルアンバサダー”という新たなポジションで復活することになりました。連日長時間の生放送に出演するだけに、いつもながらのハイテンションでSNSをにぎわせることが期待されています。

そんな織田さんは開幕前の段階で、すでにSNSをにぎわせていました。9月6日に国立競技場から生放送された『開幕まで7日！世界陸上×S☆1スペシャル 織田裕二&今田美桜が日本代表を直撃』などの陸上競技に絞った番宣だけでなく、数多くのバラエティへ積極出演したのです。

8月26日の『マツコの知らない世界』、同31日の『日曜日の初耳学』、9月6日の『ジョブチューン』、同7日の『バナナマンのせっかくグルメ!!』、同10日の『まさかの一丁目一番地』、同12日の『この歌詞が刺さった！グッとフレーズ』にメインゲストとして出演し、そのたびにコメントがネットニュースで報じられ、SNSでつぶやかれていました。

さらにさかのぼると、開幕5か月前にあたる3月29日放送の『オールスター感謝祭’25春』、開幕8か月前にあたる1月3日放送の『マツコの知らない世界 新春SP』にも出演。早い段階から『世界陸上』をアピールし、健在ぶりを見せていました。

これらの番宣出演で目立っていたのが、「あれ？織田裕二って陸上以外でこんなに楽しそうに笑う人だったっけ」「あまりバラエティで番宣する人じゃなかった気がするけど」という驚きの声。これらの番宣出演で織田さんにどんな変化が見られるのか。また、それは今後にどのような影響を及ぼしていくのか。

特筆すべき「番宣を楽しもうとする」姿

今回のバラエティ出演で織田さんが見せていたのは、誰よりも番組を楽しもうとする姿。俳優、芸人、アイドルなど番宣出演する芸能人は多くても、今回の織田さんほど楽しそうな姿を見せる人はなかなかいないでしょう。

たとえば『バナナマンのせっかくグルメ!!』では、「グルメロケをスタジオで見守る」という役回りのため、「見るだけか〜」「レバー食いたい……」「甘いもの、食べます食べます。アイスも大好き」「お魚も大好き。寿司屋だったら毎日行けます」「これシンドイ番組だねえ……」などと本音を連発。

さらに、北海道旭川で名物グルメを食べるバナナマン・日村勇紀さんに「ムカつく〜。何1人で食っちゃってるんだろう」「ずりーな。ちょっと裏へ」と怒ったフリしたり、クイズに正解してプリンを獲得すると立ち上がって喜んだり、MCへのカンペを先に読んでフライングで「お！おお〜！」と拍手したりなどの大きなリアクションで番組を盛り上げました。

なかでも反響が大きかったのは、最後に千葉県銚子の極上さば漬丼がスタジオに登場した際の食べる姿。織田さんは「う〜ん」「涙出てきた」と満面の笑みを見せ、「すいません。もうない」といち早く食べ終わり、笑わせてオチをつけました。

この番組を見た複数の知人のテレビマンは「どんな言葉よりも説得力があるリアクションだった」「できればウチの番組でも食リポのオファーをしたい」などと絶賛していましたし、グルメな一面を見せたことで織田さんさえ望めば食リポのオファーは増えそうです。

ホリケンの振りに応えて「キター！」

織田さんは『ジョブチューン』でも、吉田沙保里さんのタックルを受ける役を引き受けつつかわしてボケたり、ネプチューン・堀内健さんの「織田裕二がジョブチューンに……」という振りに応えて「キター！」と発したりなどサービス精神満点。

自分が過去に発したコメントや芸人のボケに「どうでもいいんだよ！」などとツッコミを入れるシーンも目立ちましたし、自然体で楽しもうとしている様子が視聴者にも伝わっていました。制作サイドから見ても、とにかくリアクションがいいので、台本にないサプライズを仕掛けたくなりますし、現在の織田さんにはそれを笑顔で楽しむ心の余裕があるのでしょう。

もちろん俳優らしく『踊る大捜査線』『東京ラブストーリー』『振り返れば奴がいる』などの名作秘話を明かすなど、大物らしい引き出しの多さを見せた番組もありました。織田さんと言えば、現場で提案を重ねるなど情熱的な姿勢で知られていましたが、それを振りにして「今は現場で”巻く”ことが命」と脱力した笑いを誘うなど、硬軟織り交ぜたトーク術を感じさせられます。

織田さんは『日曜日の初耳学』の最後で「仕事をする上で大切にすること」を聞かれた際、「昔は『仕事を楽しむって何なめたこと言ってるんだろう。真剣勝負の場だろう』って思ってましたけど、楽しんだものが勝つ。だって『人生、何が最終目的か』って僕は幸せになること。一番時間を占めているもの（仕事）を楽しいと思えたら幸せじゃないですか」と語っていました。

このような心境の変化があったからなのか、今回の番宣出演も「出なければいけない」ではなく「出て楽しもう」という姿勢がはっきり表れていましたし、ネット上の反応を見る限りそれが好感度につながっています。

「嘘がない」「本音で語れる」信頼感

では今回の番宣や『世界陸上』への出演は織田さんにどんな影響をもたらすのか。番宣を楽しむ姿を見て気になり、急きょ各局のテレビマンに取材してみました。

すると最も多かったのは「表情やリアクションに嘘がないのがいい」という声。その「嘘がない」は情報量が増えて賢くなった現在の視聴者がタレントに最も求めるものであり、あらゆるコンテンツに信頼感をもたらすものと言われています。実際、『マツコの知らない世界』で織田さんがマツコ・デラックスさんと本音で語り合う様子は説得力を感じさせられました。「嘘がない」「本音で語れる」という点で織田さんは令和という時代に合う芸能人なのかもしれません。

その他でもテレビマンたちから、「大物ならではの特別感は変わらないのに、『出るからには楽しもう』としてくれるのはありがたい」「かつては『扱いづらいんじゃないか』という噂もあったけど、若手俳優ともうまくやってるようだし、若手スタッフともうまくやってくれそう」「今の織田さんなら『地球に生まれてよかったぁー』『霊長類なめんな』に続く名言が生まれるのでは？」などのポジティブな声があがりました。

織田さんはデビューから38年の57歳。ハイテンションな姿が「うるさい」「邪魔」などと批判された時期を乗り越え、一周回って『世界陸上』に不可欠な存在と認識されたように、いち芸能人としても再評価されそうなムードを感じさせられます。

来年には映画『踊る大捜査線』続編の公開も予定されていますが、その際の番宣出演はもちろん、その他の番組でも織田さんが楽しそうに笑う姿を見られるのではないでしょうか。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。