静岡を襲った”国内最大級の竜巻”で家屋1000棟が損壊…積乱雲の下で起きる「竜巻」の知られざるメカニズムと”日本特有の竜巻リスク”への備え方【9月が最も危険】

2025年9月5日、台風15号の接近に伴い東北から九州の広い範囲で大雨となった。また、静岡県では各地で竜巻による突風が吹き荒れた。特に被害が大きかった牧之原市では、住宅への被害は1,000棟を超え、多くのケガ人も。停電は最大で約9,500戸、通信障害や断水も起き、ライフラインにも大きな影響が出た。実は9月は一年の中で最も竜巻が多い月だ。竜巻はなぜ起きたのか、そして私たちはどう竜巻に備えるべきなのか。

牧之原を直撃した「国内最大級の竜巻」

静岡地方気象台は現地調査の結果、牧之原市静波から吉田町大幡にかけて発生した突風を「竜巻」と認定した。発生は9月5日12時50分頃で、強さは風速約75m/s。国内で用いられる日本版改良藤田スケール（JEFスケール）で3に相当する。住宅の全壊や鉄骨建物の外壁が飛散する規模で、国内で観測される竜巻の中でも極めて強い部類に入る。これまで日本では藤田スケールが4を超えた例はなく、今回の竜巻は国内最大級の竜巻だったと言える。

(画像)日本版改良藤田スケール 出典：気象庁

調査では、被害が帯状に分布していたことや風向が不規則であったこと、竜巻特有の「ゴー」という轟音や耳の異常を訴える証言なども確認された。突風はわずか1分程度の短時間で通過したが、その一瞬で市街地に甚大な被害をもたらした。

なぜ竜巻が発生したのか

今回の竜巻は、台風15号に伴う発達した雨雲の中で発生した。台風に向かって非常に暖かく湿った空気が大量に流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった。さらに台風中心の東側では風の収束も起きたことで積乱雲が猛発達した。実は今回の低気圧は、元の台風の中心から別の低気圧に移ったもので、熱帯低気圧ではなく温帯低気圧の性質を持って静岡県内を東へと進んだのだが、その影響で発達システムが変わり、陸地を進んだにも関わらず衰弱せずに東進した。結果、積乱雲の組織化が顕著となり、その雨雲の下で竜巻が発生した。

(画像)竜巻発生時の雨雲レーダー 提供：ウェザーマップ

竜巻はどうやって生まれるのか

竜巻は、非常に発達した積乱雲の下で発生する。積乱雲は強い上昇気流を伴っており、周りの空気を大量に吸い込む役割がある。この吸い込まれていく風に、わずかな風向や風速のズレがある場合に、地表付近に小さな渦ができる。この渦が積乱雲内の強い上昇気流により引き伸ばされることで竜巻が発生する。地上に届いていない漏斗状の雲は漏斗雲と呼んでおり、竜巻が発生する直前の状態だ。

また、特に強い竜巻を発生させやすい事例として、スーパーセルが挙げられる。スーパーセルは単一の大きな積乱雲で、地表付近と上空の風の向きが大きく異なる時に発生しやすい。スーパーセルは低気圧性の渦を伴っており、中心付近は上昇気流が極めて強い。その上昇流域（メソサイクロンともいう）で竜巻が発生しやすいと言われており、今回の事例もその可能性がある。

9月が「竜巻シーズン」である理由

日本で竜巻の観測が最も多いのは9月だ。秋雨前線や台風の活動が活発になる時期で、大気の状態が非常に不安定になりやすいためである。竜巻の発生要因は、前線や寒気・暖気の移流によるものが全体の6割を占めており、次いで台風や低気圧が続く。台風のみで見ると約15％だ。前線の活動が活発になる時や、台風接近時には竜巻のリスクも高くなると思っておいた方が良いだろう。ちなみに今回は台風中心付近で竜巻が発生したが、台風接近前の暖かく湿った空気の流れ込みによって竜巻が発生することも多く、台風中心が近づいてきた時のみ注意をすれば良いと思うのは危険だ。

(画像)竜巻の月別発生確認数 データ：気象庁

アメリカとの違い、日本特有のリスク

竜巻と聞くとアメリカの巨大な竜巻を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。実際、全世界の竜巻の約8割がアメリカで発生しているとも言われている。そして、アメリカ中西部から南部にかけての「トルネード・アレイ」で特に発生が集中している。このエリアは広大な平野となっており、カナダ側から寒気、メキシコ側からは暖湿気が流れ込んで衝突する。加えて、ロッキー山脈を越えた乾いた偏西風も入り込むことで、スーパーセルが発生しやすくなっており、日本では観測のないF4やF5クラスの巨大竜巻もしばしば発生する。

一方、日本は山が多いため、渦の構造が維持されにくく、アメリカのように巨大で長時間持続する竜巻は発生しにくい。しかし沿岸部に発生が集中する傾向があり、そこには住宅地や工業地帯が広がっている。つまり「発生件数は少ないが、生活圏を直撃しやすい」という特徴を持つ。規模はアメリカほどでなくても、人口密度の高さゆえに被害は甚大になりやすいのだ。

(画像)日本の竜巻発生地点 出典：気象庁

竜巻から身を守るには

竜巻から命を守る第一歩は「情報をいち早く把握すること」だ。気象庁はまず前日〜当日には雷、突風に関する情報を発表する。そこで竜巻の発生しやすい期間を示す。その後、実際に竜巻が発生しやすい気象状況になってきた場合に「竜巻注意情報」を発表する。この情報が出た時に確認して欲しいのが「竜巻発生確度ナウキャスト」だ。10平方キロメートルごとに1時間後までの竜巻発生のしやすさを示している。確度1は黄色、確度2は赤色で示され、赤色が出ている地域に竜巻注意情報が発表されることになっている。

(画像)竜巻発生確度ナウキャスト 出典：気象庁

発生の可能性があるときは屋外活動を控え、頑丈な建物に避難することが重要だ。地下室があればなお良い。竜巻注意情報が出ている環境では、突然の突風による飛来物に備えるため、雨戸やシャッターは閉め、窓から離れた場所で過ごす必要がある。また、明らかに大きな音や体が浮く、耳鳴りなど異常な状況を確認した場合は、竜巻がすでに発生している可能性が高い。そのような場合は、窓の多い部屋ではなく、トイレなど狭く窓が少なく狭い場所が安全とされる。また、屋根が飛ばされる住宅もあるため、原則1階に移動してほしい。車内やプレハブ小屋は一緒に飛ばされる可能性があり、極めて危険だ。

いざという時のために

牧之原市を襲った台風15号による竜巻は、気象台の調査でJEF3の強さと確認され、住宅被害1,000棟超、負傷者68人という深刻な被害をもたらした。9月は竜巻が最も多い季節であり、日本特有の「沿岸部の住宅地を直撃しやすいリスク」がある。米国のような巨大竜巻は稀だとしても、私たちの暮らしにとって十分な脅威だ。「竜巻は自分には関係ない」と考えるのは危険である。気象情報を日頃から確認し、いざというときに身を守る行動を取れるよう準備しておくことが、命を守る最も現実的な対策だ。

(画像)竜巻から身を守るには 出典：気象庁

「日本は”四季”から”二季”の時代へ」…気象予報士が分析する日本の気候変動の最前線【”高温の秋”に注意】