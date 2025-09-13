¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¹Åç¤¬´°Éõ¾¡Íø¤Ç4°ÌÉâ¾å¡¡DeNA¤ÏÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Ç¾¡Íø¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê¤Ï¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÌî¼êÅÐÈÄ¡É
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
0.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦4°ÌÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤·¤¿5°Ì¹Åç¤Ï¡¢½é²ó¤«¤éÂÇÀþ¤¬ÌöÆ°¡£1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤é¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Ë4»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºäÁÒ¾¸ãÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤äÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Î´Ö¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£Â³¤¤¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿Ãæ粼æÆÂÀÅê¼ê¤ÏÄÌ»»500ÅÐÈÄ¤òÃ£À®¤¹¤ëÃæ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£9²ó¤ÏÄÔÂç²íÅê¼ê¤¬»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£ÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¦´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
3°ÌDeNA¤â6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë²÷¾¡¡£½é²ó¤«¤éËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤êÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£8²ó¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ßÀÅÄÂÀµ®Áª¼ê¤Î¥½¥íHR¡¢9²ó¤Ë¤âÆâ»³ÁÔ¿¿Áª¼ê¤Î¥½¥íHR¤ÇÆÀÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Ï9²ó¤ËËÌÂ¼Âó¸ÊÁª¼ê¤¬¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÌî¼êÅÐÈÄ¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¡¢¹Åç¤Ï4°ÌÉâ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿DeNA¤Ï2°Ìµð¿Í¤Ø1¥²¡¼¥àº¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦12Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡¹Åç 9-0 ÃæÆü
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¹Åç¡Û¿¹æÆÊ¿(7¾¡6ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡ÛÌøÍµÌé(3¾¡3ÇÔ)
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚDeNA¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó(10¾¡6ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÍüÍµÌ(2¾¡6ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛßÀÅÄÂÀµ®3¹æ¡¢Æâ»³ÁÔ¿¿8¹æ