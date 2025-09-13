プロ野球パ・リーグは12日、各地で2試合が行われました。

2位日本ハムは5位西武と対戦。4回に西武へ先制を許す中、日本ハム打線は8回まで西武の先発・郄橋光成投手の前に無得点と抑えられます。そんな郄橋投手を9回にとらえ、無死満塁の好機をつかむなど3点を返すも、さらなる反撃とはならず。連勝も2でストップしました。

4位楽天は6位ロッテとの4連戦初戦に快勝。初回から1軍復帰の第1打席を迎えた浅村栄斗選手に3ランが生まれるなど4得点をあげます。その後は先発・古謝樹投手がソロHRや2点タイムリーを浴びるも、リードを守り切った楽天。これで3連勝としています。

この日は首位ソフトバンクと3位オリックスは試合なし。結果、2位日本ハムとソフトバンクの差は2.5ゲーム差に広がり、楽天は3位オリックスに5ゲーム差と迫りました。

▽12日のパ・リーグ結果

◆西武 7-3 日本ハム

勝利投手【西武】郄橋光成(7勝7敗)

敗戦投手【日本ハム】達孝太(7勝2敗)

本塁打【西武】セデーニョ3号、【日本ハム】レイエス29号

◆楽天 6-3 ロッテ勝利投手【楽天】古謝樹(6勝6敗)敗戦投手【ロッテ】ボス(2勝9敗)セーブ【楽天】藤平尚真(2勝2敗9S)本塁打【楽天】浅村栄斗6号、【ロッテ】郄部瑛斗1号