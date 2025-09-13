本田望結、ピチピチ衣装で「さらばだ！夏！」 ファン歓喜「ダントツかわいい！」「スタイルよすぎ！」
俳優の本田望結が、13日までに自身のインスタグラムを更新。ピチピチのTシャツ姿の写真を公開した。
【写真】ピチピチ衣装で…笑みを向ける本田望結
本田は「さらばだ！夏！」との文言とともに、写真を公開。ファンからは「ダントツかわいい！」「スタイルよすぎ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
本田は2004年6月1日生まれ、京都府出身。2010年、CM『ピザハット』で芸能界デビュー。ドラマ『家政婦のミタ』（11年）で次女役を熱演し、脚光を浴びる。15年、『ポプラの秋』で、映画初主演を務める。その後も、ドラマ『マルモのおきて』（11年）、ドラマ『コドモ警察』（12年）、映画『母と暮せば』（15年）、ドラマ『バイプレイヤーズ』（18年）、ドラマ『ばかやろうのキス』（22年）、映画『きさらぎ駅』（22年）なとに出演。4歳から始めているフィギュアスケートでは、2015年に「第38回京都府総合体育大会スケート競技会 A級幼年」で1位を獲得している。
