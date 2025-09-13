¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¡Ö64¡×¤Ç»ÃÄêÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡¢·ËÀîÍ¿Í¤â·è¾¡¤Ø¡¡ÃæÅç·¼ÂÀ¤ÏÍ½ÁªÍî¤ÁÇ»¸ü¡¡²¤½£¤Î¡È´ú´ÏÂç²ñ¡ÉÂè2R¤Ï½ç±ä
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥¿¥Æ¿¶¤ê¤«¤é¥è¥³¿¶¤ê¡¡ ¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÊÑ²½
½é½Ð¾ì¤Î¾¾»³¤Ï¡¢2¥¤¡¼¥°¥ë¡¦5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö64¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç»ÃÄêÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£1ÂÇº¹»ÃÄê2°Ì¥¿¥¤¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Û¥Ö¥é¥ó¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¡¢¥ë¥É¥Ó¥°¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥°¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüË×¥µ¥¹¤Ú¥ó¥Ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢18¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·ËÀî¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï16ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥³¥¢¤ò2¤Ä¿¤Ð¤·¡¢5¥¢¥ó¥À¡¼¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ö73¡×¤È¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦»ÃÄê35°Ì¥¿¥¤¤ÈÍ½ÁªÄÌ²á·÷Æâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£131°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿ÃæÅç¤À¤¬¡¢3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ö75¡×¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º¥È¡¼¥¿¥ë7¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦»ÃÄê134°Ì¤Ë¸åÂà¡£Í½ÁªÍî¤Á¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢9·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆ²¤ÂÐ¹³Àï¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Î²¤½£¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼12¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥»¥Ã¥×¡¦¥¹¥È¥ì¥¤¥«¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤ò½ü¤¯11¿Í¤¬Âç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦»ÃÄê44°Ì¥¿¥¤¡£LIV¥´¥ë¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¡¼¥à¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦»ÃÄê35°Ì¥¿¥¤¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÎÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÇÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦»ÃÄê61°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
