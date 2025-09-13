·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬Æñ¥³¡¼¥¹¤Çº£µ¨½éV¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡ª¡¡Ä¶¡¦°ÂÄê´¶È´·²¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡©¡Ú¥×¥í¥³¡¼¥Á¤¬²òÀâ¡Û
º£µ¨Ì¤¾¡Íø¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Ð¾ì19»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×10¤Ë9²óÆþ¤ê¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤Ï1ÅÙ¤À¤±¤È¤¤¤¦°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤ë·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡£½÷»Ò¥×¥íÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö¥½¥Ë¡¼ ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç»ÃÄê2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦·¬ÌÚ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂçÀ¾æÆÂÀ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÄ¶Àäº¸¿¶¤ê¤Ç¹âÀºÅÙ¥Õ¥§¡¼¥ÉÏ¢È¯¡ª¡¡·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤ò´¶¤¸¤ë¹ë²÷¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ·¬ÌÚÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢Ä¶Àä¡Èº¸¡É¿¶¤ê¡£¥Õ¥§¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»×¤¤¤¤êº¸¤Ø¿¶¤êÈ´¤¯Áª¼ê¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤Îº¸¥Ò¥¸¤ÎÂÎ¤Ø¤Î´¬¤ÉÕ¤Êý¤¬¶¯Îõ¡£¶¯¤¯º¸¤Ø²óÅ¾¤¹¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÃÊ³¬¤Ç´û¤Ëº¸Â¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç±¦Â¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·¬ÌÚÁª¼ê¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤Èº¸Â¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ï¤ä¤ä¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¥ì¥¤¥É¥ª¥Õµ¤Ì£¡£¤½¤ì¤òÊä¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¿¶¤êÃÙ¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ÏÈó¾ï¤ËÆÈÆÃ¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¤¥ó¥°Á´ÂÎ¤«¤é¥¬¥Ã¥Ä¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î²óÅ¾¤ò¶¯¤¯»È¤¤¡¢º¬À¤Ç¿¶¤êÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌá¤ê¤âÀµ³Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ê¥º¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¥È¡¼¥¿¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¢¨1°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤âð÷¤±¤Þ¤¹¡£¢¨¥È¡¼¥¿¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡§¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×Î¨¤Î½ç°Ì¤ò¹ç»»¤·¤¿¿ôÃÍ¡£¡ÉÈô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡É»ØÉ¸¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¢£·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¯¤ï¤¡¦¤·¤Û¡¿ 2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£ºòµ¨¤Ï3¾¡¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤ÏÍ¥¾¡¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¥È¥Ã¥×10¤Ë9ÅÙÆþ¤ê¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤Ï1ÅÙ¤À¤±¡£ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È½êÂ°¡£¢£²òÀâ¡§ÂçÀ¾æÆÂÀ¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡¿1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£PGA¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í£Áµé¤ò¼èÆÀ¡£2015Ç¯¤«¤éÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥¥ã¥Ç¥£·ó¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¡¢5¾¡¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¡£ÍýÏÀÅª¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤â¿Íµ¤¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ·²Íº³äµò¤Î½÷»Ò¥×¥í¤Ç´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ö½÷»Ò¥×¥í¤Î¡È¥¹¥¤¥ó¥°´°À®ÅÙ¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¡ª

