お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が12日に放送されたフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）に出演。番組の最後にMCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）からのダメ出しに困惑する場面があった。

今回は「身近に潜む盗撮の危険性」と題して放送され、楽屋内に仕掛けられた盗撮カメラ6台を出演者は見つけることができるのかを検証する場面があった。クロちゃんが挑戦しようとした際にスタッフから別室の中継用のカメラが故障したとしてストップがかかった。

そのため、復旧までの間に隠しカメラが仕掛けられた楽屋でクロちゃんがネタバラシをされた状態でのドッキリに仕掛けられた。ネタバラシ済みにも関わらず見事なリアクションや、番組側が“期待”した“らしさ全開”の行動などを披露し、ドッキリをかけられた際の持論を明かしてスタジオの爆笑をさらった。

結局最後までカメラの復旧にメドが立たず終了。有田が今回の放送ではクロちゃんのドッキリの裏側を放送することを伝えると「いやダメダメダメ。ダメです、ダメです、ダメです。仕事減ります、仕事減ります」と大慌て。有田がゲスト出演したモデルで女優の星乃夢奈に「いいですか?ドッキリの裏側がメインで」と確認。

星乃が「いいと思います」と快諾すると、クロちゃんは「ダメだって」と連呼し「オッケー出したらダメだから」と伝えた。しかし訴えもむなしく、放送することが有田と星乃の間で合意が交わされ「いや、ダメだって!ホントに!俺ウソだと思われるじゃん!」と叫んだ。

そして「脱力ホストクラブ」で癒されたクロちゃんだが「ドッキリは流さないでください。あのよくわかんないドッキリは」と再度訴えた。だが、有田は「ただ、一応、星乃さんの事務所からオッケー出たんで」と拒否。

これにクロちゃんが「だからダメだって。絶対ダメだって」と星乃に訴えかけた。すると有田は「その前にさ“そこ（星乃の事務所）の了承を得たからいいっていうのはおかしくないか?まず僕の了承を得ろ”って言わなきゃ。何で言わないの?そこ」とガチトーンでダメ出し。

返す言葉がなく固まるクロちゃん。有田が「これ3回か4回ぐらい繰り返してるんだけど」と追い打ちをかけると、クロちゃんは「夢奈ちゃん…」と声を振り絞って笑いを誘った。