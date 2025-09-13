¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡× ¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÈÌî¼êÅÐÈÄ¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡¹âÄÅ´ÆÆÄ¡õËÌÂ¼Âó¸Ê¤Î»×¤¤¤Ï¡©
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA 10-2 ¥ä¥¯¥ë¥È(12Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
Á°Æü12Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¡¢8²ó¤Þ¤Ç¤Ë8ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡£9²ó¤Ë¤ÏÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼Âó¸ÊÁª¼ê¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤Ç°ìÅÙ¡¢Åê¼êµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿ËÌÂ¼Áª¼ê¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢1²ó1¼ºÅÀ¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼êÁª¼ê¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤È¤«¡¢Âó¸Ê¤ËÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£(Ìî¼êÅÐÈÄ¤Ï)¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤¬¡Ö²¶¤¬¹Ô¤¯¡ª¡×¤È¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Îµ¯ÍÑ¤¬¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÌÂ¼Áª¼ê¤Ï°¡ºÙ°¡Âç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂè°ì¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÌÂ¼Áª¼ê¤âÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö8²óÉ½¤Î¼éÈ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤¤¤±¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡£¡Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤°ÊÖ»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ(¸ª¤ò)¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ìî¼êÅÐÈÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÌÀÆü¤â»î¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿ô¸Â¤é¤ì¤¿»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£Æü¤Ï1¿ÍµÙ¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£