庄司浩平、ドラマ「40までに」風間俊介の言葉に救われた瞬間「頑張ろうという気持ちに」クランクアップ後も仲睦まじいやり取り【インタビューVol.3】
【モデルプレス＝2025/09/13】テレ東系ドラマ『40までにしたい10のこと』（毎週金曜深夜24時12分〜）の田中慶司役で注目を集める俳優の庄司浩平（しょうじ・こうへい／25）にモデルプレスがインタビュー。第1回・第2回と様々なシーンの裏話を語ってくれた彼が、相手役である俳優の風間俊介に寄せていた信頼、現場で救われた経験とは―――。【インタビュー全4回中の第3回】
【写真】ドラマ「40までに」庄司浩平、風間俊介をバックハグ
庄司は2019年10月、男劇団青山表参道Xに加入後、2020年5月にテレビ朝日系『魔進戦隊キラメイジャー』キラメイシルバー／クリスタリア宝路役として俳優デビュー。「Yohji Yamamoto POUR HOMME 22-23AW COLLECTION」（2022）でパリコレデビュー、テレビ朝日系『君とゆきて咲く〜新選組青春録〜』（2024）レギュラー出演などを経て、テレビ朝日系『仮面ライダーガヴ』仮面ライダーヴラム／ラキア・アマルガ役として2度目の戦隊モノで活躍。『40までにしたい10のこと』で演じるのは、風間俊介演じる40歳目前の上司・十条雀の「やりたいことリスト」をともに叶えていく10個下の部下・慶司。雀への積極的なアプローチの裏で繊細に揺れ動く恋愛模様を見事に表現し、いまドラマファンを大いにときめかせている。
ー ドラマのSNSを拝見して、庄司さんが風間さんへの愛を直筆でつづったお手紙が印象的でした。放送前の会見でも「素敵な言葉をたくさんかけてもらった」というお話がありましたが、何か撮影で苦戦した時や演じるのが難しいと感じた時、かけてもらった印象的な言葉はありますか？
庄司：僕は立ち振る舞いから学ぶことができればいいなと思ったので、僕から「ここうまくいかなかったんですよね」「こういう時ってどうしたらいいですか？」という会話をあえてしないようにしていました。ただ、1個1個手間がかかっているシーンがある中で、その時に僕含め全てのスタッフさんに向けて「いや今の良いの撮れたんじゃない？」と声をかけてくれたり、台本の6ページ分くらいまたいで撮影して「ここは良いけどここは別で欲しいかも」となんとなく皆が察知する瞬間があった時に「今のでも100点撮れているから、次のトライは120点目指すトライですよね！」と言ってくれたり。監督に「もう1回」と言うのは疲れることもあると思うんですが、そういうふうに言ってくださると皆モチベーションを高く保ちながら演じられるし「ダメだったからもう1回やる」のではなくて「良かったからこれはいいとしてもっと上がありそう」だとやっぱり気持ちが違うじゃないですか。毎日朝から晩までずっと演じている中で、体力的な疲労は当然ありながらも、マインドセットをポジティブに保つ方法をすごく背中で示してくださったと撮影を通して感じていました。
ー 撮影中、特にその風間さんのポジティブさに救われたと感じたシーンはありましたか？
庄司：雀の家のシーンは5日とかで全部撮っているんです。僕は出たり入ったりしているので、関わっている人の中で最も大変ではなかった人間ではあるとはいえ、家のシーンはウェイトの重いシーンというか大切なシーンが多いんです。独身男性の家という設定なのでやっぱり狭くて、スタッフさんのいられる人数や照明を立てられる場所、マイクを挿せるところ、カメラを置く場所も映りがない場所を考えてとなると、皆ひいひい言っているんですよね。それもサラリーマンの設定なので、朝か夜にしか家にいないですし、大切な物事は大体夜に起こるんです（笑）。すると何が起こるかというと、暗幕をずっと窓の外に貼ってしまっているので、ひたすら朝からずっと暗い。皆の元気がなくなっていくという中で撮影していたので、特に風間さんのそういう号令があると頑張ろうという気持ちになりました。
ー 放送時にはすでにクランクアップされていたと思いますが、放送中もX（旧Twitter）で風間さんとやり取りされていたり、原作者のマミタ先生も交えて会話されていたりと現在も仲睦まじい様子がうかがえました。例えば放送中、個人的に連絡を取り合うなんてこともあるのでしょうか？
庄司：ないですね。「LINEでやれ」っていう放送中のやり取りをXでやっていました。
ー 貴重なやり取りを私たちにも見せていただいていたんですね（笑）。
庄司：たまたまそっちの方が良くて。だから僕は特に（雀の部下・慶司の先輩である）吉沢将役のワタナベケイスケさんには当たりが強いんですが、それも普通にXでやっています。この前は「うるさい」って言いました（笑）。
ー （笑）。放送中ではなく風間さんとやり取りをすることは？
庄司：それなりにあります。風間さんが、雀のお家のロケ地だった場所に別の作品でもまたいると写真が送られてきて「俺はもうここから抜けられないのかな。皆で1週間かけて逃げ出したのに」って（笑）。ドラマにまつわることが日常で起きた時などに多いですね。
★インタビュー第4回では、俳優という道を諦め就職することも考えた時期から踏みとどまることができたきっかけの作品について、さらに自身の26歳の誕生日に発売される2nd写真集に込めた思いにも迫った。（modelpress編集部）
生年月日：1999年10月28日
出身地：東京都
血液型：A型
身長：188cm
特技：日常英会話・バスケットボール
資格：秘書検定2級・上級食育アドバイザー・普通免許
【Not Sponsored 記事】
◆ドラマ「40までに」で注目集める庄司浩平って？
庄司は2019年10月、男劇団青山表参道Xに加入後、2020年5月にテレビ朝日系『魔進戦隊キラメイジャー』キラメイシルバー／クリスタリア宝路役として俳優デビュー。「Yohji Yamamoto POUR HOMME 22-23AW COLLECTION」（2022）でパリコレデビュー、テレビ朝日系『君とゆきて咲く〜新選組青春録〜』（2024）レギュラー出演などを経て、テレビ朝日系『仮面ライダーガヴ』仮面ライダーヴラム／ラキア・アマルガ役として2度目の戦隊モノで活躍。『40までにしたい10のこと』で演じるのは、風間俊介演じる40歳目前の上司・十条雀の「やりたいことリスト」をともに叶えていく10個下の部下・慶司。雀への積極的なアプローチの裏で繊細に揺れ動く恋愛模様を見事に表現し、いまドラマファンを大いにときめかせている。
◆庄司浩平、風間俊介に救われた現場での一言
ー ドラマのSNSを拝見して、庄司さんが風間さんへの愛を直筆でつづったお手紙が印象的でした。放送前の会見でも「素敵な言葉をたくさんかけてもらった」というお話がありましたが、何か撮影で苦戦した時や演じるのが難しいと感じた時、かけてもらった印象的な言葉はありますか？
庄司：僕は立ち振る舞いから学ぶことができればいいなと思ったので、僕から「ここうまくいかなかったんですよね」「こういう時ってどうしたらいいですか？」という会話をあえてしないようにしていました。ただ、1個1個手間がかかっているシーンがある中で、その時に僕含め全てのスタッフさんに向けて「いや今の良いの撮れたんじゃない？」と声をかけてくれたり、台本の6ページ分くらいまたいで撮影して「ここは良いけどここは別で欲しいかも」となんとなく皆が察知する瞬間があった時に「今のでも100点撮れているから、次のトライは120点目指すトライですよね！」と言ってくれたり。監督に「もう1回」と言うのは疲れることもあると思うんですが、そういうふうに言ってくださると皆モチベーションを高く保ちながら演じられるし「ダメだったからもう1回やる」のではなくて「良かったからこれはいいとしてもっと上がありそう」だとやっぱり気持ちが違うじゃないですか。毎日朝から晩までずっと演じている中で、体力的な疲労は当然ありながらも、マインドセットをポジティブに保つ方法をすごく背中で示してくださったと撮影を通して感じていました。
ー 撮影中、特にその風間さんのポジティブさに救われたと感じたシーンはありましたか？
庄司：雀の家のシーンは5日とかで全部撮っているんです。僕は出たり入ったりしているので、関わっている人の中で最も大変ではなかった人間ではあるとはいえ、家のシーンはウェイトの重いシーンというか大切なシーンが多いんです。独身男性の家という設定なのでやっぱり狭くて、スタッフさんのいられる人数や照明を立てられる場所、マイクを挿せるところ、カメラを置く場所も映りがない場所を考えてとなると、皆ひいひい言っているんですよね。それもサラリーマンの設定なので、朝か夜にしか家にいないですし、大切な物事は大体夜に起こるんです（笑）。すると何が起こるかというと、暗幕をずっと窓の外に貼ってしまっているので、ひたすら朝からずっと暗い。皆の元気がなくなっていくという中で撮影していたので、特に風間さんのそういう号令があると頑張ろうという気持ちになりました。
◆庄司浩平、風間俊介から連絡「俺はもうここから抜けられない」
ー 放送時にはすでにクランクアップされていたと思いますが、放送中もX（旧Twitter）で風間さんとやり取りされていたり、原作者のマミタ先生も交えて会話されていたりと現在も仲睦まじい様子がうかがえました。例えば放送中、個人的に連絡を取り合うなんてこともあるのでしょうか？
庄司：ないですね。「LINEでやれ」っていう放送中のやり取りをXでやっていました。
ー 貴重なやり取りを私たちにも見せていただいていたんですね（笑）。
庄司：たまたまそっちの方が良くて。だから僕は特に（雀の部下・慶司の先輩である）吉沢将役のワタナベケイスケさんには当たりが強いんですが、それも普通にXでやっています。この前は「うるさい」って言いました（笑）。
ー （笑）。放送中ではなく風間さんとやり取りをすることは？
庄司：それなりにあります。風間さんが、雀のお家のロケ地だった場所に別の作品でもまたいると写真が送られてきて「俺はもうここから抜けられないのかな。皆で1週間かけて逃げ出したのに」って（笑）。ドラマにまつわることが日常で起きた時などに多いですね。
★インタビュー第4回では、俳優という道を諦め就職することも考えた時期から踏みとどまることができたきっかけの作品について、さらに自身の26歳の誕生日に発売される2nd写真集に込めた思いにも迫った。（modelpress編集部）
◆庄司浩平（しょうじ・こうへい）プロフィール
生年月日：1999年10月28日
出身地：東京都
血液型：A型
身長：188cm
特技：日常英会話・バスケットボール
資格：秘書検定2級・上級食育アドバイザー・普通免許
【Not Sponsored 記事】