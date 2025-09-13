火山が噴火すると一番やっかいなのが「火山灰」。京大名誉教授が指摘するただの灰ではない“ガラス片”がもたらす健康被害

巨大地震が起きたとき、それに誘発されるように火山が噴火する可能性が、特に「3.11」以降、懸念が強まっているという。



その際に降り注ぐのが「火山灰」だ。そして、一番やっかいなものだという。その火山灰は、私たちにどのような健康被害を与えるのか。



京都大学名誉教授で地学の第一人者・鎌田浩毅さんの著書『災害列島の正体――地学で解き明かす日本列島の起源』（扶桑社）から、一部抜粋・再編集して紹介する。

やっかいなのが火山灰

富士山噴火で起こる現象について触れたが、じつは一番やっかいなものについて触れておかなければならない。それは「火山灰」だ。

火山がひとたび噴火をすれば、噴石とともに空から降り注いでくるのが火山灰である。この火山灰こそが、富士山噴火が起こった場合、もっとも大きな被害をもたらす存在なのである。

まず、舞い上がった火山灰により交通・運輸に大きな支障がでる。

粉のように細かい火山灰は電子通信機器にも大敵で、思いがけない甚大な被害になる。また忘れてならないのが健康被害だ。さらに農作物や畜産への被害、地球規模で気象への影響も起こる。

以下では火山灰の性質を解説するとともに、起こりうる被害を詳しく見ていこう。

火山灰は「灰」ではない

「灰」と聞くと、タバコや炭が燃えて残る「灰」を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、火山灰は、いわゆる「灰」ではない。

軽石などが細かく砕かれて微細粒状になったガラスの欠片（かけら）である。

噴火によりマグマが噴出されると、マグマが引きちぎられて空中に放り出される。このとき、マグマの状態は内部の水が水蒸気となって泡立っているが、空中で冷えて固まるため、無数の「気泡」として穴が残る。

この多くの気泡を持つ、冷やされたマグマこそが、軽石なのだ。なぜ軽石から火山灰というガラスの欠片が生まれるのかと疑問に思う人もいるかもしれない。

ガラスといえば、窓ガラスやコップのようなものを想像し、「軽石」とはおよそ縁遠いように思える。しかし、本来「ガラス」とは、物理的に言うと物質がきちんとした結晶構造をもたない流動的な状態を指す。

マグマはゆっくりと冷やされれば結晶化するが、急に冷やされると、軽石という結晶構造をもたないガラスに変化するのである。

火山から生まれたガラス片は、もろくて細かく割れやすい。そのため、火山灰のサイズは、大きなものでも砂粒程度、小さなものは小麦粉のように風に舞うほど小さい。そのため「火山灰」と呼ばれる。

簡単に洗い流せず処分も大変

砂粒や小麦粉のように細かいガラスの欠片の集まりである火山灰は、水にとけることもなく、放っておけばどこかに消えてしまう性質でもない。だからこそ、やっかいなのだ。

火山灰の影響は都市機能にも及ぶ。説明したように火山灰は水にとけず、堆積したところに雨などが降ると、セメントや漆喰（しっくい）のように硬化する性質を持つ。

このため、簡単に洗い流すこともできず、処分も容易ではない。地面に降り積もった細かい火山灰は、晴れの日に舞い上がると、飛散するが消えることはない。

鹿児島県の桜島は、1955年以来、本格的に火山活動が続いており、住民が常に「灰の処分問題」に頭を悩ませてきた。火山灰は住宅や車、ペット小屋にまんべんなく付着し、洗い流せば下水が詰まる恐れもあるため簡単には流せない。

降灰のたびにシャベルで灰をすくって袋に詰め、ほかの場所へ移動させるしかない。特に注意が必要なのは、屋根に積もった火山灰の処理である。

雪下ろしと同様に、火山灰も降り積もるとその重みで屋根が潰れる恐れがあるため、直ちに除去が必要だ。しかし、火山灰は雪と異なり、温めてもとけて消えない。火山灰とは、じつにやっかいなものなのである。

火山灰が与える影響は甚大

火山灰が人体に与える影響は甚大である。火山灰そのものに化学的な毒性はないが、火山灰はガラス質で、顕微鏡で観察すると角が刃物のように鋭く、これが健康被害をもたらす。

火山灰が飛散する範囲の住民には、のどや目の痛み、鼻づまり、咳などの気管支炎症状が生じる。

細かいガラス片である火山灰が目に入ると眼球を傷つけ、まぶたを開けていられないほどの痛みをともない、角膜を損傷し、視力低下や感染症のリスクが高まる。

また、火山灰が肌や服に付着すると、ベタついて取りにくい。手や顔がザラつき、髪や背中にまで細かい火山灰が入り込む。風呂に入るまで落ちなかったという例もあり、酸性物質が付着した火山灰が肌につくと炎症のリスクもある。

さらに、火山灰には二酸化硫黄や硫化水素など、人体に有害なガスが付着することがある。これらは空気中の水蒸気と結合して「エアロゾル」を形成し、吸引した人に健康被害をもたらす。

三宅島での噴火の例

伊豆七島の三宅島で2000年6月にはじまった噴火では、8月中旬から大量の二酸化硫黄が出はじめ、9月には全島民が島外へ非難する事態となった。

2005年2月に避難勧告が解除され、やっと帰島できるようになった。4年半もの長い間、島民の帰島を阻んだのは、二酸化硫黄ガスである。

その後、放出量は徐々に下がっているが、島民たちは現在も火山活動の変化を警戒しながら日々の生活を送っている。

仮にいま、富士山で1707年の宝永噴火と同規模の噴火が発生し、それが15日間続いたとしたらどうなるか。

国の検討会が公表したシミュレーションによれば、富士山東部に位置する静岡県御殿場市では1時間に1〜2センチメートルの火山灰が降り続き、最終的には120センチメートルも降り積もると予測されている。

富士山頂から80キロメートル離れた横浜市でも、1時間に1〜2ミリメートルの火山灰が断続的に降り、最終的に10センチメートルに達するという試算が出ている。

さらに90キロメートル離れた東京都新宿区では、噴火開始13日目から1時間に1ミリメートルの火山灰が降り、最終的に1.3センチメートルまで降り積もると予測される。

これらの火山灰による健康被害は、想像の範疇をこえていくだろう。

鎌田浩毅

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。理学博士。通産省（現・経済産業省）を経て1997年より京都大学大学院人間・環境学研究学科教授。京大の全学向けの講義「地球科学入門」は毎年数百人を集め、「京大人気No.1教授」としても名高い。2021年より京都大学名誉教授および京都大学経営管理大学院客員教授。専門は火山学、地球科学。