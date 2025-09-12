肺がんは自覚症状が出た時には手遅れ? 早期発見のためにできること【医師解説】

肺がんは、早期の段階ではほとんど自覚症状がなく、気づいたときにはすでに進行しているケースが少なくありません。せきやたん、血痰などが現れる頃には、がんが肺の奥や血管にまで広がっている可能性もあります。肺がんの検診の重要性や治療の進め方について、田中先生に伺いました。

監修医師：

田中舘 基親（たなかだて内科呼吸器内科クリニック）

新潟大学医学部卒業。東京医科大学病院第一内科（呼吸器内科）入局後、虎の門病院分院呼吸器科、多摩丘陵病院での各勤務を経た2019年、東京都町田市に「たなかだて内科呼吸器内科クリニック」開院。感染症の蔓延防止に注力している。日本呼吸器学会、日本内科学会の各会員。虎の門病院分院呼吸器科非常勤勤務。

編集部

肺がんにかかったら、自覚はできるのですか？

田中舘先生

せきやたんなどの症状から、見つかる方もいらっしゃいますが、肺の中には痛みを感じる神経が走っていないので、痛みを感じるのは、がんが肺の奥まで達してからです。したがって、痛みを感じるころには、肺がんはかなり進行してしまっています。肺の血管まで拡大すると、血痰（けったん）や喀血（かっけつ）などを伴うでしょう。

編集部

そうなる前に肺がん検診を受けるべきだと？

田中舘先生

そうですね。「自覚があったときには手遅れ」という怖さを考えると、「自覚のないうちに早期発見すること」が強く求められます。胸部X線検査を、少なくとも1年に1回は受診してください。

編集部

先ほど話題にあった「後天的な遺伝子変異」があるかどうかは？

田中舘先生

現在、10種類近くの遺伝子変異がわかっているので、肺の組織を調べます。検査結果によって、治療法も大きく変わってきます。

編集部

万が一、肺がんが見つかったら？

田中舘先生

進行度合いに応じたステージが4つあります。Ⅰ期～Ⅲ期の途中までなら、手術をおこないます。Ⅲ期の後半では、放射線治療と抗がん剤の併用、Ⅳ期では抗がん剤治療になります。

編集部

Ⅰ期の生存率って、どれくらいなのでしょう？

田中舘先生

2019年、国立がん研究センターの発表によると、Ⅰ期の肺がん患者の5年生存率（相対生存率）は81.6%でした。相対生存率とは、肺がん以外の原因による死亡を除いた数値のことです。ちなみにⅣ期の5年生存率（相対生存率）は、わずか5.2%となっています。また、ここでの生存率とは、がんと診断された方が5年後に生存していた割合になります。

2010-2011年5年生存率集計 報告書（国立がん研究センター がん対策情報センター）

https://ganjoho.jp/data/reg_stat/statistics/brochure/hosp_c_reg_surv_all_2010-2011.pdf

編集部

最後に、読者へのメッセージがあれば。

田中舘先生

発見の難しいがんとして「すい臓がん」が知られていますが、じつは、肺がんも同様です。それだけに、自覚のない段階での早期発見が求められます。しかし、たばこが主な原因なので、まずは禁煙することが肝要です。くれぐれも、肺がん検診を他人事と考えないようにお願いします。

※この記事はMedical DOCにて【非喫煙者の肺がんが増えているのはどうして？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。