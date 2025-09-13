リフレクター素材付きで夜間や視界の悪い雨の日でも見えやすい！【キウ】のレインポンチョがAmazonに登場！
ツバ付きのハイネックフードで雨の日でも快適！【キウ】のレインポンチョがAmazonに登場！
キウのレインポンチョは、高い防水性と安全性を兼ね備えた、デイリーユースに最適な定番モデルである。通勤や通学、アウトドア、フェスなど、様々なシーンで活躍する多機能なアイテムだ。
男女問わず着用できるユニセックスのフリーサイズであり、性別や体型を問わずに着用できる。はっ水・防水加工生地を使用している。縫製部分には水の侵入を防ぐシームテープを施し、ファスナーも水を通しにくい止水ファスナーを採用するなど、徹底した防水対策がなされている。
視認性を高めるリフレクター素材をフード・背面に追加し、夜間の安全性が大幅に向上した新モデルだ。フルジップアップ仕様・ツバ付きハイネックフード・袖のボタンでサイズ調節可能など、使い勝手にこだわっている。
前面がフルジップで開くため、着脱が非常にスムーズである。ツバ付きのハイネックフードは、雨が顔に当たるのを防ぎ、しっかりと雨をガードする。
視認性を高めるリフレクター素材をフードや背面に追加することで、夜間や視界の悪い雨の日でも安全性を向上させている。大雨や台風といった悪天候にも対応する高い機能性で、大切な衣服を雨から守ろう。
