「もっと早く知りたかった…」故人の軽自動車、廃車にする前に！ 自動車保険料が安くなる「等級引き継ぎ」とは？

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

故人の“優良ドライバー歴”を無駄にしないで！

もっとスピーディーに！

軽自動車のシンプルな名義変更

国税書夫（以下、国税） 軽自動車の相続手続きは、どうすればいいのでしょうか？

前田智子（以下、前田） 軽自動車の場合は、運輸支局ではなく特別民間法人「軽自動車検査協会」が窓口になります。こちらは普通車よりも簡単に手続きができて、遺産分割協議書などを添付する必要はありません。

名義変更後の税金と、

もう一つの大切な手続き

国税 名義変更をすれば、その後の税金の通知などは相続した人のところにくるのですか？

前田 はい。あとは自動車保険に入っていると思うので、その相続手続きも忘れないでください。

故人の優良ドライバー歴を継承！

保険料を節約する「等級引き継ぎ」のすすめ

無知相続（以下、無知） そっか、保険も切り替えておかないと。事故にあうと大変ですからね。

前田 このときにおすすめなのが、自動車保険の「等級」を引き継ぐ手続きです。自動車保険は、事故歴などに応じて等級が決まり、等級に応じて保険料が決まる仕組みになっています。なので、亡くなった被相続人が長年無事故だったら、保険料の割引が高くなっているはずです。

その優良な等級を相続人が引き継ぐことができるのです。等級が7等級以上であれば、基本の保険料よりも安いので、引き継いだほうがお得です。

あなたも対象？

保険料がお得になる等級引き継ぎの条件

自動車保険の等級の引き継ぎが可能な人

☑ 亡くなった記名被保険者の配偶者

☑ 亡くなった記名被保険者の同居親族（6親等内の血族）

☑ 亡くなった記名被保険者の配偶者の同居親族（3親等内の姻族）

乗らない選択も

「永久抹消登録」で正しく手放す

無知 うちの実家の車は古いので、相続したらすぐに廃車にするかもしれません。

前田 車を完全に廃棄するには、「永久抹消登録」という手続きが必要です。

愛車との最後の別れ

廃車手続きの具体的なステップ

この手続きは、ナンバープレートを管轄する運輸支局で行います。そのためにまずやるべきことは、引取業者などに車を持ち込み、解体することです。このときに、ナンバープレートを受けとるとともに、解体に関する「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」がわかる書面を受けとります。

あとは、車検証や戸籍謄本、印鑑証明書（発行後3カ月以内のもの）を実印とともに、運輸支局に持ち込みます。タイミングによっては、自動車重量税の還付を受けることができます。

自動車の相続手続きも必要？ …普通車と軽自動車で違う車の名義変更

POINT 保有する車の所有者が代わったら15日以内に名義変更の申請を

