Ä¹Ã«ÀîÍ£¡¢Æ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤Ç·è¾¡ÃÆ¡ª¡¡¥Þ¥óC½÷»Ò¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ò²¼¤·¤Æº£µ¨½é¾¡Íø
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL¡ËÂè2Àá¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤È¤Î³«ËëÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎWSL¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£¥Û¡¼¥à½éÀï¤È¤Ê¤ëÂè2Àá¤Ç¤Ï¡¢FWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤ÈGK»³²¼°ÉÌé²Ã¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Î³«ËëÀï¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡£DFÆîË¨²Ú¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢FWÀ¶²Èµ®»Ò¤È³ÑÅÄÉö²Â¤Ï¥µ¥Ö¤«¤é½ÐÈÖ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï14Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥ó¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬ÀèÀ©¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤â¡¢58Ê¬¤Ë¥«¥Ç¥£¥¸¥ã¡¦¥·¥ç¡¼¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢63Ê¬¤Ë¤ÏÀ¶²È¤ÈÆ£Ìî¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£¸ß¤¤¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á±Û¤·¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢74Ê¬¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¡ÈÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¡É¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÀµÌÌ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ£Ìî¤¬¡¢Ì£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ë¿¯Æþ¡£Ê£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éº¸¼Ð¤áÁ°¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬GK¤È1ÂÐ1¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï2¡Ý£±¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤¿Ä¹Ã«Àî¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£GK»³²¼¤È³ÑÅÄ¤Ë½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï19Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¡2¡Ý1¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡14Ê¬¡¡¥Õ¥é¥ó¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó¡Ë
1¡Ý1¡¡58Ê¬¡¡¥«¥Ç¥£¥¸¥ã¡¦¥·¥ç¡¼¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡Ë
2¡Ý1¡¡74Ê¬¡¡Ä¹Ã«ÀîÍ£¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡Ë
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤È¤Î³«ËëÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎWSL¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£¥Û¡¼¥à½éÀï¤È¤Ê¤ëÂè2Àá¤Ç¤Ï¡¢FWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤ÈGK»³²¼°ÉÌé²Ã¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Î³«ËëÀï¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡£DFÆîË¨²Ú¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢FWÀ¶²Èµ®»Ò¤È³ÑÅÄÉö²Â¤Ï¥µ¥Ö¤«¤é½ÐÈÖ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢74Ê¬¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¡ÈÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¡É¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÀµÌÌ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ£Ìî¤¬¡¢Ì£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ë¿¯Æþ¡£Ê£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éº¸¼Ð¤áÁ°¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬GK¤È1ÂÐ1¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï2¡Ý£±¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤¿Ä¹Ã«Àî¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£GK»³²¼¤È³ÑÅÄ¤Ë½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï19Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¡2¡Ý1¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡14Ê¬¡¡¥Õ¥é¥ó¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó¡Ë
1¡Ý1¡¡58Ê¬¡¡¥«¥Ç¥£¥¸¥ã¡¦¥·¥ç¡¼¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡Ë
2¡Ý1¡¡74Ê¬¡¡Ä¹Ã«ÀîÍ£¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡Ë