「勝点１は最低限の結果」前半の好機を逃した神戸。扇原貴宏が悔しさを口に「良い時間帯に点を取っておくことが大事だった」
J１で３位のヴィッセル神戸は９月12日、第29節で柏レイソルとノエビアスタジアム神戸で対戦し、０−０のドロー。４試合無敗とした。
試合は立ち上がりから攻勢に出るが、チャンスを決めきれず。逆に後半は、相手に主導権を握られたなかで、集中した守備で無失点に抑え、２位チームとの上位対決で勝点１を獲得した。
アンカーとしてチームを支えたMF扇原貴宏は、ホームでのスコアレスドローという結果に対し、「ホームだったので勝ちたい試合でした。勝点１は最低限の結果です」と、まずは勝利への渇望を口にした。
試合内容については、前半の好機を逃したこと、そして後半の守備の課題を冷静に分析した。
「前半はある程度、自分たちのペースで進められていたと思いますが、そういう良い時間帯に点を取り切ることが大事だったと改めて感じました。柏さんが良いサッカーをするチームで、苦しい時間帯が来るのも分かっていました。
後半に押し込まれたのは、守備の課題。相手のバックパスに対してディフェンスのスイッチがなかなか入らず、ボールを下げさせた後のプレッシャーが機能しませんでした。それでボールを奪う位置が低くなり、前線との距離ができて、また押し込まれるという悪循環に陥ってしまった。ボールを奪う位置を、もっと高く保つ必要がありました」
また、この日のピッチコンディションの悪さが両チームに与えた影響にも言及。「お互いにパフォーマンスの面ではすごく厳しかった。特に後ろから繋ぐ相手のほうがやりにくかったかもしれませんが、お互い様です」と語った。
悔しい引き分けにも冷静に課題を見つめた扇原。「しっかり次に切り替えて」と、すでに次節へ視線を向けていた。
神戸は次節、23日に再びホームで東京ヴェルディと相まみえる。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
