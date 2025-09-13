83年前橋ダービーで優勝し、84年と85年の小倉競輪祭は連覇。ラインの結束力があったからこその勝利でした。

翌86年、前年から創設された第2回全日本選抜競輪を振り返ります。39年前です。第1回の初代優勝は同県の後輩・佐々木昭彦（43期）。前年の昭彦に続いて、オイ（私）も頑張っていこうと思っていました。

この年の開催地は熊本県水前寺にある熊本競輪場。24年7月にリニューアルし400走路となっていますが、我々が走っていたころは500走路。最終4コーナーを回ってからは“滑走路”と言われたほど直線が長く、ごまかしが利かないバンクでした。

86年第2回大会は真夏の開催で本当に暑かった。連日35度だったでしょうか。開催中ずっと洗濯していた記憶があります（笑い）。

勝ち上がりは1着、1着で来て準決勝は岡山の本田晴美（51期）と連係。うまく駆けてくれて、私が差してワンツー。決勝は西がハル（本田晴美）と2人。東が7人。決勝メンバーは次の通りです。

1＜1＞滝沢 正光（千 葉）

2＜2＞井上 茂徳（佐 賀）

3＜3＞菅田 順和（宮 城）

4＜4＞高下 堅至（静 岡）

4＜5＞尾崎 雅彦（東 京）

5＜6＞戸辺 英雄（茨 城）

5＜7＞山口 健治（東 京）

6＜8＞藤巻 昇（北海道）

6＜9＞本田 晴美（岡 山）

この年、怪物と言われた滝沢正光（43期）は日本選手権競輪、高松宮記念杯を優勝し、特別3連覇が懸かっていて、脅威には感じてました。展開はハルが後ろ攻めからうまく抑えて、先頭誘導員の後ろに入ってくれた。どんどんスピードが上がり最終2角あたりからハルが発進。正光は6番手。オイが絶好の展開。ハルのスピードがよく、正光も捲ってこない。長い熊本の直線はどこからでも突っ込める競輪場ですから、内を締めて外も警戒しながら1着ゴール（※枠単2―4 1490円）。完全優勝で上がりタイム13秒7は当時のバンクレコードでした。ゴール後は正面スタンドのファンに向かってヘルメットとユニホームも脱いで投げてファンサービスたい。

この開催時、地元の誘導部屋にはデビュー当時からお世話になった同期恩田繁雄（東京41期）の兄、恩田勲（熊本26期）さんがいて心強かった。「シゲノリ、良かったね」。基本から全て教わった先輩です。勲さんの奥さんは料理上手で、おいしいものをいっぱい食べさせてくれました。勲さんの地元で少し恩返しができて良かったです。

そして前で頑張ってくれたハルのおかげ。これで当時の5大タイトルのうち4つ（オールスター、日本選手権、競輪祭、全日本選抜）が獲れて残すは高松宮記念杯。グランドスラム（全冠制覇）に王手をかけました。

◇井上 茂徳（いのうえ・しげのり）1958年（昭33）3月20日生まれ、佐賀市出身の67歳。競輪学校41期生として78年5月デビュー。G1通算9勝。KEIRINグランプリは3度優勝（86、88、94年）。代名詞は鬼脚。99年3月31日引退。通算1626戦653勝。優勝回数154回、獲得賞金15億6643万円。現在、本紙評論家として活躍している。