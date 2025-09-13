·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤È¹Í¤¨¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡× ¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬´¶¿´¤·¤¿¡Ö»º´±³ØÏ¢·È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤àÁ´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¼ÂÀÓ½Å»ë¡×¤ÎÄó¸À¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡¢ABEMA¡ØFor JAPAN ¥·¡¼¥º¥ó3 #22¡Ù¤¬9·î12Æü¤ËÇÛ¿®¡£¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬´¶¿´¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡»³·Á¸©¡¦Äá²¬»Ô¤ËËÜ¼Ò¹©¾ì¤òÃÖ¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½Ý²¬³Ø»á¤Ï¡ÖÄá²¬»Ô¤Ë¤ÏÄá²¬¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÀèÃ¼À¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Äá²¬»Ô¤Ë¤Ï¸¦µæ¡¦³Ø½¬¤·¤¿Êý¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òµ¯¤³¤·¤Æ³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤ËSpiber³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£¡ÈÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼ï¡É¤ò»µ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡ØÁÏÀ¸¡Ù¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æµ¯¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ºê¾ÍÊ¸»á¤Ï½Ý²¬»á¤ËÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»º´±³Ø¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤¬¡Ø¤½¤Î³¹¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¡Ù¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Forbes JAPAN WebÊÔ½¸Ä¹¤ÎÃ«ËÜÍ¹á»á¤Ï¡ÖÄá²¬»Ô¤ÏSHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSE¤Ê¤É¡¢À¸³è¡¦¸¦µæ¡¦»Å»ö¤Î¼Á¤¬Á´Éô¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶ÀßÄê¤â¤¦¤Þ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¸¦µæ½ê¤òºî¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸å¤ËÄÌ¤¦³Ø¹»¤Ê¤É¡¢Á´Éô´Þ¤á¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¡ÈÃÎ¡É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅµ·¿Îã¤¬Äá²¬»Ô¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£