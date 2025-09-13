JR越美北線の列車

福井市と福井県大野市を結ぶJR越美北線（全長52.5キロ）が2025年12月で開業65周年となる。人口減少などで利用が低迷する中、沿線住民たちは、周辺の名所をまとめたガイドブックを製作したり、地域の食材を使った弁当を販売したりと誘客に奮闘している。

利用促進に取り組んでいるのは、福井市にあるJR越前東郷駅周辺の住民たちでつくる「新幹線開業に向けて越美北線を考える会」だ。（福井支局＝島田早紀）

新型コロナウイルス禍の2020年、開業60周年の祝賀行事が中止になった際に「小さな還暦祝いをしよう」と地区の有志が集まったことをきっかけに2021年3月に発足した。

北陸新幹線の福井延伸を控えていたこともあり、沿線からの誘客を目的にしていたが、JR西日本が2021年7月、コロナ禍での利用減を理由に、運行本数を2割程度減らすダイヤを発表したことに危機感を抱き、住民の利用促進にも取り組むことになった。

同社などによると、越美北線は2021〜2023年度、年平均8億5千万円の赤字だった。通学利用が多いとみられ、現在、ハピラインふくいの福井駅と大野市中心部にあるJR越前大野駅との間を走る列車が1日に上下計15本あるが、元高校教師の平本秀信会長（72）は「減便が続けば、学生の自由な進路選択が妨げられてしまう」と話す。

会は2023年、昼間の運転間隔が約3〜4時間となるのを逆手に取り、待ち時間に駅周辺を散策してもらおうと、各駅の名所をまとめたガイドブックを手がけた。2024年3月の新幹線延伸後には、豚肉や里芋など沿線の食材を使った弁当を販売した。

越前東郷駅には住民が縫ったカラフルな座布団が並ぶ。平本会長は「手作りの試みを一つずつ積み上げてきた」と話す。

会員で、カフェを営む増山芳弘さん（62）は「鉄路はあって当たり前と思っちゃいけない」と、住民利用の重要性を訴える。一過性の取り組みで利用者を増やしても、効果が長続きしないとし「地元の人たちが路線の魅力に気づき、育てていくことが大切だ。それが誘客につながれば御の字だ」と話した。

JR越前東郷駅に立つ「新幹線開業に向けて越美北線を考える会」の平本秀信会長（左）と増山芳弘さん＝2025年7月、福井市