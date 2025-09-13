フジテレビの佐久間みなみアナウンサー（27）が12日に放送されたフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）に出演。ゲスト出演したお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）の行動にドン引きする場面があった。

今回は「身近に潜む盗撮の危険性」と題して放送され、楽屋内に仕掛けられた盗撮カメラ6台を出演者は見つけることができるのかを検証する場面があった。クロちゃんが挑戦しようとした際にスタッフからストップがかかった。

別室の中継用のカメラが故障したとして、復旧までの間に隠しカメラが仕掛けられた楽屋でクロちゃんがドッキリのお手本を披露。ネタバラシ済みにも関わらず見事なリアクションを見せてスタジオは笑いに包まれた。その後も復旧の見通しがたたず、MCの有田哲平は「また教えてもらおうか」として、盗撮の際に出演予定だった男性と女性のエキストラ2人を呼び込んだ。

登場すると、有田は「こういうのもなかったっけ?クロちゃんが楽屋でくつろいでる。そうしたら後輩芸人が彼女を紹介に現れる。で、彼女もクロちゃんのファン。それで“途中で後輩芸人がいなくなった時にクロちゃんどうするか?”みたいな。彼女も出て行って荷物だけ置いてあった時にクロちゃんどうするか?みたいなのあるでしょ」とドッキリの設定を伝えた。

楽屋で予定通り女性と2人きりになると“らしさ全開”の行動を取った。スムーズにソファの隣に座らせると「めっちゃいい匂いする」と伝え、彼女役の女性から「腕の筋肉も触ってみたい」と言われて触らせた後「一回触ったから、こっちも触っちゃうしんよ〜」と触ろうとする仕草を見せた。

さらに別れることを勧め、家に呼ぼうとするなど番組側が求めた“期待”に応えた。そして、家に来ることができないと伝えられると「じゃあ膝枕してほしい」と即座にお願いし「好きなんでしょ?で、浮気にならなくて、俺と触れ合えるんだから一番よくない?」と迫った。

説得に成功し、喜んで太ももの上に頭を乗せる姿に佐久間アナは思わず目をそむけた。さらに「膝枕だからさ、頭、下の方に向けてもいい?」とお願い。これに佐久間アナは「ヤバいね…」とドン引きしながらゲスト出演したモデルで女優の星乃夢奈と目を合わせた。有田も「モンスターって言われるよ…こりゃ」と大笑いした。