超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #3』が9月12日に配信。出演した学生が「私は植物です」と切り出し、自身の強みをアピールした。

【映像】「私は植物です」から始まる衝撃のプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

九州大学大学院に通う豊村凌佐（とよむら・りょうすけ）さんは「私は植物です」と切り出した。自身は植物を研究しつつ、得た知見を人間組織でも実践してきたとアピールしたのだ。具体的には大学ソフトボール部の主将として「チーム全体が呼吸できる環境づくり」に努め、練習参加率を20％向上させ、西日本大会出場という“開花”を実現した。豊村さんはどんなビジネス環境でも瞬時に溶け込み、組織を最適化できる社会人になりたいと語った。



「九州に残る意思はありますか？」と直球質問

池田裕記（九州旅客鉄道株式会社 人事部担当部長）：九州に残って仕事をする意思はありますか？また、ご自分を植物に例えると何ですか？

豊村：正直に申し上げますと、半々です。私は生まれてからずっと福岡で育ったので地元に対する愛着はありますが、自分が知らない世界を見てみたい、チャレンジしてみたいという気持ちもあります。それは今後就職活動などを通して自分の中で最終決定していきたいです。次に、植物に例えると『アジサイ』です。なぜならアジサイにはいろいろな色があり、絶対キレイなタイミングで咲くからです。私はどの組織においても、何かしら光る力を持っていると思います。

森田実樹朗（株式会社JTB 人事チーム 求人担当マネージャー（求人統括））：豊村さんは適応能力が高いですが、適応が難しい環境・人物に直面した時、どのように対処しますか？

豊村：自己主張が圧倒的に強い人は少し苦手です。そういった人には『ちょっと自己主張が強すぎるのでは』などと声をかけ、互いに全体の中で最適を目指していく方向に動きます。



「全体を通して植物という軸があった」と絶賛

企業の採点は、下は3点、上は10点までばらけた。

「10点」をつけた不二製油株式会社は「全体を通して植物という軸があった。また、我々の会社が植物性素材の中間素材を扱っているので親和性があると感じました」と高く評価。

同じく「10点」をつけた株式会社JTBは「難しい質問でも常に笑顔で受け答えしているところがすごく魅力的でした。私たちもお客様の課題解決を目指しており、本質を理解する思いは重要な部分だと思っていて、そこも理解したのでこの点数をつけさせていただきました」と絶賛。

「9点」をつけたロート製薬も「研究職と営業職をつなぐ『学術』という仕事があり、製品の研究内容や商品の良さを分かりやすくお客様や小売の方に説明しています。豊村さんはプレゼンの中での自分の専門性を持ちながらもそれを分かりやすく伝える力が素晴らしく、そういったお仕事などはどうかと思いました」と話した。