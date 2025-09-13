＜いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ＞

8月9日、いぎなり東北産がメジャーデビュー、グループ結成10周年を迎えました。そして、このコラムも「いぎなり東北産日本武道館への道」から「いぎなり東北産 RE:START 新たなステージへ」とタイトルを一新し、第二章に突入。記念すべき初回のテーマは「10年目の自己紹介」。再スタートを切るメンバーに新たな目標や未来像を心境の変化を交え、語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

みなさん、こんにちは〜！ いぎなり東北産の世界の神様！ 伊達花彩です！ 今日も【伊達神文】を読もうという気持ちになって早速読み始めてくれたそこのあなた！ 本当にありがとうございます！

今回は「10年目の自己紹介」ということで、あらためて「自己紹介をしていこうかな〜」なんて思います！ まずは、自分でつくってみた自己紹介プロフィル！ 名前は伊達花彩（だて・かあや）です！ 2005年3月21日生まれの20歳で、好きな食べ物は肉、白米、海鮮。好きなことはFPSゲーム、動物を見ること、字を書くこと、お絵描きをすること、次の休みはどこに行きたいかを考えること、これからの人生が楽しみだなってワクワクすること、画像検索アプリで好きな服装を探すこと、新しいことに挑戦したいから何に挑戦するかを考えること。大人になって「しっかりしたいな」と思うことは、ちゃんと締め切りを守ること！ こんな感じです！

10年間の活動でいろんなことを経験し、学んで私なりに成長したことで今の自分がいると思っています。私に関わってくださった人をはじめ、すべてに特大感謝だし、これからも関わってくださる人を大切に生きていきたいと思っています！ これを読んでくださっている皆さん、私を応援してくださっている皆さん！ 一緒に幸せになりたいので、これからも歌を聞きに来て、私の成長する姿を親のように見守ってくださったらうれしいですハート 将来は高級焼き肉を毎日食べられるくらいBIGになるぞ！ えいえいおー！ 最後の写真は、私が「おなかが空いたけど食べたら太っちゃう！」と言っていたら「ヘルシーなお菓子を作ったよ！」って、お母さんがバナナチョコを作ってくれた時の！ 幸せの共有だよハート ということで、本日も【伊達神文】をご愛読いただききましてありがとうございました！ これからも何とぞよろしくお願いします！ それでは、ばいなら〜39★【伊達花彩】

◆伊達花彩 2005年（平17）3月21日生まれ、20歳の宮城県産。動物が大好きで怖いもの知らずの元気っ子。愛称は「かーや」。メンバーカラーは赤。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らう゛戦せーしょん」をリリース。