ソニー日本女子プロゴルフ選手権

女子ゴルフの国内メジャー第2戦・ソニー日本女子プロゴルフ選手権は12日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で前日から持ち越した第1ラウンド（R）の残りと第2Rが行われた。25歳パク・ヒョンギョン（韓国）は、第2Rを4バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算2オーバーだった。2度目のJLPGAツアー参戦。大会期間中、日本ファンの温かい声援に感銘を受けたことを明かしている。

韓国で「キュート」と「ビューティフル」を合わせた造語“キューティフル”の愛称で親しまれるパク・ヒョンギョン。韓国ツアー通算8勝の実力者だ。5月の国内メジャー第1戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」で、JLPGAツアー初参戦。今回はアジア枠で、およそ4か月ぶりに日本でプレーしている。

JLPGAツアー初参戦時、ギャラリーの声援に好印象を抱いた。大会前、パク・ヒョンギョンは「とても印象が良かったんですね。日本のゴルフの文化、ゴルファーに対する対応、そしてギャラリーの対応、選手に対してもそうですし、とても良い印象を持って韓国に帰りました」と振り返っている。

さらに「当時初参戦だったんですが、たくさん日本の皆様が応援してくれて、こちらも感激して、すごく楽しくプレーできました」。SNSに寄せられたメッセージも励みに。「是非日本に進出して欲しいとか、日本でプレーして欲しいとか、ありがたいコメントを頂きました」と、感謝の思いに溢れている。

日本人女子ゴルファーの技術には驚きを隠せない。山下美夢有、菅楓華、安田祐香、佐久間朱莉といった実力者とプレー。「まず驚いたのがこんなにグリーンが速いのにパッティングを外さない。すごく自信をもってプレーするのに驚きました」と話し、さらなる飛躍を見据えて「日本人選手たちから色々と学んで帰りたいと思っています」と、25歳の“キューティフル”は意欲をのぞかせている。



（THE ANSWER編集部）