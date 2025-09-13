サムスンの次期フラッグシップ最上位機「Galaxy S26 Ultra」の新デザインについて、さまざまなリーク情報が飛び交っています。そんな中、今度はそのダミーモデルと現行機のGalaxy S25 Ultraを比較した画像が公開されました。

↑左が次期モデルのダミー、右がGalaxy S25 Ultra（画像提供／Ice Universe）。

これは信頼性の高いリーカー、Ice Universe氏が中国SNSのWeiboで公開したもの。

まず目につくのは、より丸みを帯びた角です。S25 Ultraは角張ったデザインでしたが、次期モデルではiPhoneに似たスタイルへ移行しているように見えます。

また、背面のカメラモジュールは3つのカメラをひとつの「カメラアイランド」に収める形になっています。

Galaxy S22 UltraからS25 Ultraまでは、それぞれのカメラセンサーが独立した丸いリング状で配置されていましたが、今回のデザインは2021年のGalaxy S21 Ultraに近い印象です。

そのため、「時代を逆戻りしたようだ」と感じる人もいる模様。

もっとも、S26 Ultraではカメラ性能が向上し、イメージセンサーなども大型化するとみられています。そうした部品を収納するために、アイランド方式の採用はやむを得ないと考えられます。

その一方、最近のiPhoneがバッテリー容量を増やしているのに対して、Galaxy S26 Ultraは引き続き5000mAhのままと予想されています。

バッテリー持ちの向上よりも、本体の薄さを重視する方向に進む可能性が高そうです。

