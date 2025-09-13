里親探しのために預かり猫ちゃんがお家にやってきた！1歳5ヶ月の赤ちゃんと2匹の赤ちゃん猫が戯れる光景がInstagramに投稿されると、多くの人の心を鷲掴みに。投稿は記事執筆時点で269万回再生を突破し、「どっちも可愛すぎて悲鳴でちゃうー！」「かわいいの二大巨頭♡」「キュン死してしまう」などの声が殺到しました！

【動画：1歳5か月の赤ちゃん→小さな子猫が登ってくると…】

1歳5ヶ月の赤ちゃんと2匹の子猫の戯れ

Instagramアカウント「息子と猫（ハセガワモエノ）(@bobbydaeyo__.12.21)」に投稿されたのは、信じられないほど可愛いとネットユーザーも悶絶した赤ちゃんと子猫の共演です。

ある日、1歳5ヶ月の赤ちゃんがいるお家に、里親を探している2匹の子猫がやってきたそう。まだよちよち歩きの小さな子猫を前に、赤ちゃんもニッコリだったといいます！

さらに、まだ警戒心のない子猫は、遠慮なくズイズイと赤ちゃんの足の上へと登っていったのだとか。これに赤ちゃんも両手をバタバタと動かしながら嬉しそうな表情を浮かべていたそうです。

優しく触れることを理解している赤ちゃん

さらに、そのまま子猫を撫でて抱き上げようとする仕草をみせる赤ちゃん。赤ちゃんであれば、力加減などを配慮できずに握りつぶしてしまうのでは……とヒヤヒヤするものですが、こちらの赤ちゃんはなんとソフトタッチで子猫と触れ合ったそう。

その後も優しく見守ったり、チョンと優しく触れてみたりと、すでに子猫とのふれあい方を肌感覚でマスターしている赤ちゃん。

穏やかな表情で嬉しそうに子猫を見守る様子を見るに、「自分の年下の兄弟ができた」「守ってあげなくちゃ」と感覚的に感じているのかもしれません。

尊すぎる光景にSNSユーザーも悶絶♡

優しく穏やかな空間が広がる赤ちゃんと2匹の子猫の戯れる様子は、Instagramに投稿されると多くの人の注目を集めました。

投稿は、記事執筆時点で269万回以上再生され、コメント欄には「どっちも可愛すぎて悲鳴でちゃうー！」「かわいいの二大巨頭♡」「キュン死してしまう」「一生見てられる♡」といった声が殺到し、多くのユーザーを虜にしています。

里親さんが見つかるまでの預かりをしているとのことで、いつかは赤ちゃんと赤ちゃん猫たちのお別れが来てしまうのでしょう。

しかし、これほどまでに愛情を持って接することができる赤ちゃんですから、いつかは本当の家族となる猫さんをお迎えできるかもしれませんね！

投稿者さま、息子くん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「息子と猫（ハセガワモエノ）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。