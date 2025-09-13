今年も待ってたよーーーッ！！【マクドナルド】かぶりつきたくなる♡「眼福バーガー」

今年も月見の季節が到来！【マクドナルド】の月見シリーズは9 / 3から販売がスタートしています。今回は、1度は食べてほしい「眼福バーガー」をご紹介。人気商品のため、早めのチェックがおすすめです！

これを待ってた！「とろ旨すき焼き月見」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ふわもちバンズうまぁー」と大興奮のこちらは、バター風味のふわもちバンズですき焼きフィリングとビーフパティ・たまごをサンドした「とろ旨すき焼き月見」です。3種類の月見バーガーが販売されていますが、この「とろ旨すき焼き月見」だけが特別なバンズなので楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。レポーターHaruさんいわく「大人はもちろん、子どもも喜びそうな味わい」とのこと。お値段は\540（税込）です。

チーズ好きにはこれ！「チーズ月見」

マックの秋の定番「チーズ月見」が、今年はリニューアルして登場！ レポーターHaruさんによると「トマトクリーミーソースが8年ぶりにリニューアル」して、以前よりも「トマト感・マヨ感」がアップしたそう。定番の月見バーガーにさらに「チェダーチーズ」がプラスされているためコクが増して、満足度も高め。「見た目も美味しさもUP」と絶賛されています。10月下旬までの販売予定ですが、販売予定期間よりも早く終了してしまう可能性があるため早めのチェックが良さそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A