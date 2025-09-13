毎日の面倒くさい食器洗いも、目の前で猫ちゃんたちが見守ってくれているだけで、ハッピーな時間に。可愛い2匹の見守り隊の姿に胸キュンすると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で12万回以上も再生され、「二匹の子猫めっちゃ可愛い」「したくない洗い物も捗るな」といった声が集まっています。

【動画：洗い物をしていると、2匹の猫がやって来て…】

洗い物応援隊、参上！

TikTokアカウント「猫がいる生活」に登場したのは、マンチカンの「みんと」くんとミヌエットの「ピノ」くん。

ある日、飼い主さんが食器洗いをしていたところ、目の前に2つの影が。見ると、みんとくん・ピノくんの仲良し兄弟が目の前に座り、飼い主さんが洗い物をしている姿をジーっと見つめていたそうです。

見守ってるから頑張るにゃ～

「ちゃんと洗い物してるにゃ？」と言いたいのか、飼い主さんを監視する2匹。可愛い仲良し兄弟に見守られながら洗い物ができて、飼い主さんも幸せだったといいます。

2匹に見守られながら無事に洗い物を終えたそうですが、みんとくん・ピノくんがあまりにも可愛くて、必死にスリスリするのを我慢していたのだとか。飼い主さんいわく、洗い物を終えた後にいっぱい撫でたそうですが、こんなに見つめられたら、食器洗いを中断して撫でたくなってしまいそうです…！

仲良し兄弟に胸キュンせずにはいられない

飼い主さんを必死に応援した、もっふもふな仲良し兄弟。普段からとても仲が良いそうで、毎日じゃれ合うのが2匹の日課なのだとか。可愛い2匹が仲良くしている姿を毎日見ることができ、飼い主さんも幸せを感じていることでしょう。

投稿は、TikTokにて6700件を超える高評価を集めており、多くの方から注目を浴びることに。食器洗いを可愛い猫ちゃんたちに見守られる光景に、羨ましさを感じた方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「洗い物ほったらかしにしてすりすりなでなでしたい」「洗い物が苦にならん」「目の保養になりました」「私も見つめられたい笑笑」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「猫がいる生活」では、まろんちゃん・ころんくん・みんとくん・ピノくん4姉弟の見ているだけで癒やされる日常の様子が投稿されています。

みんとくん、ピノくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「猫がいる生活」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。