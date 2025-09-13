小6の秋以降、中学受験生は過去問演習に取り組む。算数や理科にも記述問題はあるが、答えが数値や特定の語句に定まることが多く比較的採点しやすい。それに対して国語の記述問題は、学校が公式の模範解答を公表することは少なく、出版社の解答例に頼るしかないため、判断に迷うことが多い。家庭で採点をしようとすると、保護者は戸惑うのではないだろうか。



筆者の家でも、長男（現在高校1年生）の過去問演習に取り組む中で、この壁に直面した。塾に通っていなかったため、採点はすべて家庭で行い、算数と理科は夫が担当し、国語は筆者が採点と見直しをしてきた。しかし国語に関しては、模範解答そのものが正しいのかどうかも判断できず、親が「これが正解だ」と言い切るのはどうにも消化不良だった。



そこで取り入れたのが、長男と対話しながら進める解き直しの方法である。まず「どうしてこの解答にしたのか？」「根拠はどこにあるのか？」と、長男の思考プロセスを丁寧に聞く。次に、模範解答と解説を一緒に確認。そのうえで、本人の記述と模範解答を比較し、できていた点・足りなかった点を問いかけながら洗い出していく。最後に、同じような問題に出会ったときに「どう考えればより得点できる解答に近づけるか」を一緒に考え、再現性を高めるようにした。



この流れはどこかの本に書いてあったわけでもなく、親子で国語を学ぶ中で自然に形づくられたものだ。一方的に減点するのではなく、対話を通して「作問者の意図に近い解答」にたどりつくプロセスを大切にしてきた。



ただ、筆者は当然プロではないので、この方法が本当に効果的だったのかどうかは正直わからない。長男の国語の偏差値は45～60と幅があり、テーマによって成績にばらつきもあった。それでも結果的には第1志望の学校に合格することができた。



もっと早い段階で家庭教師をお願いしていれば、と後悔する気持ちがなかったと言えば嘘になる。だが当時は希望する講師のスケジュールが埋まっていたり、本人が国語の指導を嫌がったりと、現実的には難しかった。改めて振り返っても、この方法以外にはなかったのだろうと思っている。



過去問の採点を通して感じたのは、国語の記述は「正解に丸をつける」こと以上に、「どうすればより点を取れるか」を一緒に考える姿勢が大事だということだ。今ある条件の中で最善を尽くし、子どもと納得しながら答えを練り直す過程こそが、長い目で見れば国語力を育てていくのだと思っている。



