¹ÒÂ³µ÷Î¥295km¤Î·ÚEVÅÐ¾ì¡ª¥Û¥ó¥À¿··¿¡ÖN-ONE e:¡×È¯Çä
ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢·Ú¾èÍÑEV¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¡ÖN-ONE e:¡Ê¥¨¥Ì¥ï¥ó ¥¤ー¡Ë¡×¤ò2025Ç¯9·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æü¾ï»È¤¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢WLTC¥âー¥É¤Ç295km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀÅ½ÍÀ¤äÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢µëÅÅµ¡Ç½¤äV2H¤Ê¤ÉEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍøÊØÀ¤âÈ÷¤¨¤ë¡£HondaÆÈ¼«¤ÎM¡¦M»×ÁÛ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿·ÚEV¤È¤Ê¤ë¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¿··¿·Ú¾èÍÑEV¡ÖN-ONE e:¡×¤òÈ¯Çä
～Æü¾ï»È¤¤¤Ë°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹ÒÂ³µ÷Î¥ WLTC¥âー¥É 295km¤ò¼Â¸½～
Honda¤Ï¡¢¿··¿·Ú¾èÍÑEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡ÖN-ONE e:¡Ê¥¨¥Ì¥ï¥ó ¥¤ー¡Ë¡×¤ò9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
N-ONE e:À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.honda.co.jp/N-ONE-e/
N-ONE e:¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡Öe:Daily Partner¡Ê¥¤ー ¥Ç¥¤¥êー ¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡×¤È¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÀ¸¤À¸¤¤È³èÈ¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈÆü¾ï¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦Ãå¤ÎÍ¯¤¯¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢Honda¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Î´ðËÜ»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡ÖM¡¦M¡Ê¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¿¥á¥«¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¡Ë»×ÁÛ¡×¢¨1¤òHonda¾èÍÑ¼Ö¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëN360¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤¯¥¯¥êー¥ó¤ÊÁö¤ê¤ÈÀÅ½ÍÀ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ï»È¤¤¤Ë°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹ÒÂ³µ÷Î¥295km¢¨2¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÊEV¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·Ú¾èÍÑEV¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î°ÜÆ°¤ÈÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤ËèÆü¤òÀ¸¤À¸¤¤È³èÈ¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡ÈÆü¾ï¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¸¤à¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µëÅÅµ¡Ç½¤äV2H¡ÊVehicle to Home¡Ë¢¨3¤Ê¤É¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊØÍø¤ÇÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Äµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
N-ONE e:¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°
N-ONE¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¼¼Æâ¤Î¹¤µ¡×¤È¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ò¡¢EV¤Ç¤¢¤ëN-ONE e:¤Ë¤â·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥¢²¼¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÇö·¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í4¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ö¥À¥¦¥óµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¥ê¥¢¥·ー¥È¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²Ù¼¼¤«¤éÂ³¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾²ÌÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×µ¡¹½¤Ë¤è¤êºÂÌÌ¤ò¤Ï¤Í¾å¤²¤ë¤ÈÇØ¤Î¹â¤¤²ÙÊª¤¬ÀÑºÜ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·ー¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢N-ONE¤ÈÆ±Åù¤ÎÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê±¿Å¾»ÑÀª¤¬¼è¤ì¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢N-ONE¤ËÂÐ¤·¡¢¾è¼Ö°ÌÃÖ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò37mm¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤È¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÄê´¶¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õー¥É·Á¾õ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Î»ë³¦¤òÎÉ¤¯¤·¡¢Á°¤Î¼Ö¤È¤Î´Ö³Ö¤¬¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤ËEV¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÇÛÃÖ¤ÎÀ©Ìó¤«¤é¡¢¼Ö¹â¤¬¹â¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢N-ONE e:¤ÎÁ´¹â¤ÏN-ONE¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÄã¤á¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¢¨4¤ËÃó¼Ö²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Áö¹Ô»þ¤Î¶õµ¤Äñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¯ÅÅÈñ¸þ¾å¤Ø¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢N-VAN e: ¡Ê¥¨¥Ì¥Ð¥ó ¥¤ー¡Ë ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë½¼ÅÅ¸ý¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ê¾è¤ê¹ß¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢N-ONE¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥êー¥ó¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥Àー¤ä¡¢¥ê¥¢¼þ¤ê¤Î¥¬¥é¥¹¤ò´Þ¤à¥Æー¥ë¥²ー¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¡¢¶¯¤¤Ä¥¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤¿¶ÊÌÌ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤È·Ú²÷¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¾åÉô¤òÇö¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¤·Á¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°Êý»ë³¦¤¬¹¤¯³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢¼ÖÉý´¶³Ð¤â¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢±¿Å¾»þ¤Ë°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤»ë³¦¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸³è·÷¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬Ãæ¿´¤Ç¥Ê¥Ó¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¸þ¤±¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¾åÉô¤¬´°Á´¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ì¥¹»ÅÍÍ¡Ê¥Ê¥Ó¥ì¥¹»ÅÍÍ¡Ë¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ï¡¢¤è¤ê¤è¤¤»ë³¦¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ê¥Ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È BluetoothⓇÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Honda¤¬·Ç¤²¤ë´Ä¶Éé²Ù¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿Honda¼Ö¤Î¥Ð¥ó¥Ñー¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥Ñー¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºà¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¾åÉô¤Î¥Ùー¥¸¥å¿§¤Î²Ã¾þ¤Ë¤Ï¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ª¼ù»é¤òÍÑ¤¤¡¢¥¤¥ó¥·¥å¥ìー¥¿ー¤äHonda½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥Õ¥í¥¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤òºÆ»ñ¸»²½¤·¤¿ÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¡¢ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áö¹ÔÀÇ½¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡Ë
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢È¯¿Ê¤äÄä»ß¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î±¦º¸ÀÞ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ê¤É¡¢³¹¾è¤ê¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë±¿Å¾¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òËá¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤«¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê²ÃÂ®¤Ë²Ã¤¨¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¯¾®²ó¤ê¤¬¤¤¯¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢¾²²¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë¤è¤ëÄã½Å¿´Àß·×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹â¤¤Áö¹Ô°ÂÄêÀ¡¢ÅÅÆ°¥µー¥Ü¥Ö¥ìー¥¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¸ºÂ®ÆÃÀ¤Ê¤É¡¢±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Honda¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Ú¥À¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤À¤±¤Ç²Ã¸ºÂ®¤«¤é´°Á´Ää¼Ö¤Þ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³¹Ãæ¤ÎÁö¹Ô¤äÃó¼Ö»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ§¤ß¤«¤¨¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¡¢Æü¾ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¢¨5¡£
¥Ñ¥ïー¥æ¥Ë¥Ã¥È
¾®·¿²½¤·¤¿ÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥È¥ìー¥ó¤äÂçÍÆÎÌ¤«¤ÄÇö·¿²½¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎºÎÍÑ¡¢¥âー¥¿ー¤äÀ©¸æµ¡´ï¤Ê¤É¤Î¹âÅÅ°µÉôÉÊ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¤Þ¤È¤á¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢WLTC¥âー¥É¤Ç295km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÃ£À®¤·¤¿¤Û¤«¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÉáÄÌ½¼ÅÅ¤ÇÌó4.5»þ´Ö¢¨6 ¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤ÇÌó30Ê¬¢¨7¤ò¼Â¸½¤·ÂÔµ¡»þ´Ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÎäµÑ¡¦²Ã²¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢²Æµ¨¤äÅßµ¨¤Ç¤â¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¦½¼ÅÅ»þ´Ö¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AC³°ÉôµëÅÅ´ï¡ÖHonda Power Supply Connector¡Ê¥Ñ¥ïー¥µ¥×¥é¥¤¥³¥Í¥¯¥¿ー¡Ë¡×¢¨8¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç1,500W¤Þ¤Ç½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Î¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìë´Ö¤Î°Â²Á¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤òÆüÃæ¤ËV2Hµ¡´ï¤ò²ð¤·¤Æ²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¤Ï²ÈÄí¤ÎÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥×¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2¥¿¥¤¥×¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£e: G
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢N-ONE e:¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¡£Bluetooth®ÂÐ±þ¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤Ê¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢¨8¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò¥Ç¥£ー¥éー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹ e: L
e: G¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢9¥¤¥ó¥ÁHonda CONNECT ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óÏ¢Æ°¡Ë¤ä14¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡¢ËÜ³×´¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¾åµé¥°¥ìー¥É
°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½
Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡ÖHonda SENSING¡×¤òÁ´¥¿¥¤¥×¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¢¨9¡£Honda·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¢¨10¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥à¥¢¥·¥¹¥È¡Ê½ÂÂÚ±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¤ÎÆó¼¡Èï³²·Ú¸º¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾×ÆÍ¸å¥Ö¥ìー¥¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òN-VAN e:¤ËÂ³¤ºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Honda SENSING ÅëºÜµ¡Ç½°ìÍ÷
1¡Ë¾×ÆÍ·Ú¸º¥Ö¥ìー¥¡ãCMBS¡ä
2¡ËÀè¹Ô¼ÖÈ¯¿Ê¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½
3¡ËÊâ¹Ô¼Ô»ö¸ÎÄã¸º¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°
4¡ËÏ©³°°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½
5¡ËÉ¸¼±Ç§¼±µ¡Ç½
6¡Ë½ÂÂÚÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ëー¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡ãACC¡ä
7¡Ë¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ãLKAS¡ä
8¡Ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥à¥¢¥·¥¹¥È¡Ê½ÂÂÚ±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ë
9¡Ë ¥ªー¥È¥Ï¥¤¥Óー¥à
10¡Ë¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¢¨11
11¡Ë¸åÊý¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¢¨11
12¡Ë¶áµ÷Î¥¾×ÆÍ·Ú¸º¥Ö¥ìー¥¢¨11
13¡Ë¥Ñー¥¥ó¥°¥»¥ó¥µー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¿¥ê¥¢¡Ë¢¨12
14¡ËµÞ¥¢¥¯¥»¥ëÍÞÀ©µ¡Ç½¢¨13
Honda CONNECT¡Ê¥Û¥ó¥À ¥³¥Í¥¯¥È¡Ë
Honda¤Î²ñ°÷À©¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖHonda Total Care¡Ê¥Û¥ó¥À ¥Èー¥¿¥ë ¥±¥¢¡Ë¡×¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤«¤é½¼ÅÅ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ä³Æ¼ï¥ê¥âー¥È¤Ç¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¸½àµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢½¼ÅÅ¾õÂÖ¥ê¥âー¥ÈÉ½¼¨¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¥¿¥¤¥ÞーÀßÄê¡¢½¼ÅÅÂÔµ¡»þ´ÖÀßÄê¡¢ºÇÂçÅÅÎ®ÎÌÀßÄê¡¢ºÇÂç½¼ÅÅÎÌÀßÄê¡¢³°ÉôµëÅÅ²¼¸ÂSOC¢¨14ÀßÄê¤òÌµÎÁ¢¨15¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎÍÞÀ©¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢e: L¥°¥ìー¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHonda¥ê¥âー¥ÈÁàºî¡×¤ä¡Ö¶ÛµÞ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡×¡¢¡Ö¼«Æ°ÃÏ¿Þ¹¹¿·¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖHonda Total Care¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¢¨17¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖHonda ALSOK ¶î¤±¤Ä¤±¥µー¥Ó¥¹¡×¢¨18¡¢¡ÖHonda¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ー¡×¢¨18¡¢¡Ö¼ÖÆâWi-Fi¡×¢¨19¤òÄÉ²Ã²ÄÇ½¡£
¢¨1¡¡M¡¦M¡Ê¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¿¥á¥«¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¡Ë»×ÁÛ¡§¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ÏºÇÂç¤Ë¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏºÇ¾®¤Ë¤È¤¤¤¦Honda¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Î´ðËÜ»×ÁÛ¤Ç¤¹
¢¨2¡¡°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¿³ººÃÍ¡Ë WLTC¥âー¥É 295km¡§°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤¿»î¸³¾ò·ï¤Ç¤ÎÃÍ¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î»ÈÍÑ´Ä¶¡Êµ¤¾Ý¡¢½ÂÂÚÅù¡Ë¤ä±¿Å¾ÊýË¡¡ÊµÞÈ¯¿Ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑÅù¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
WLTC¥âー¥É¡§»Ô³¹ÃÏ¡¢¹Ù³°¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î³ÆÁö¹Ô¥âー¥É¤òÊ¿¶ÑÅª¤Ê»ÈÍÑ»þ´ÖÇÛÊ¬¤Ç¹½À®¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÁö¹Ô¥âー¥É
¢¨3¡¡EV¤ËÃß¤¨¤¿ÅÅÎÏ¤ò¼«Âð¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à
¢¨4¡¡Á´¹â1.55m°Ê²¼¤ÎÀ©¸Â¤ËÂÐ±þ
¢¨5¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Ú¥À¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀÇ½¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²á¿®¤»¤º¡¢¤Ä¤Í¤Ë¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ö¥ìー¥¤òÆ§¤à¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¢¨6¡¡ÉáÄÌ½¼ÅÅ¤Î½ÐÎÏ¤¬6kW°Ê¾å¤Ç¡¢½¼ÅÅ»ÄÎÌ·Ù¹ðÅô¤¬ÅÀÅô¤·¤¿»þÅÀ¤«¤é¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤Î»þ´Ö
¢¨7¡¡µÞÂ®½¼ÅÅ¤Î½ÐÎÏ¤¬50kW°Ê¾å¤Ç¡¢½¼ÅÅ»ÄÎÌ·Ù¹ðÅô¤¬ÅÀÅô¤·¤¿»þÅÀ¤«¤é¡¢½¼ÅÅÎÌ80¡ó¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤Î»þ´Ö¡ÊÆÃ¤Ë¡¢²Æµ¨¡¦Åßµ¨¤Ë¤Ï½¼ÅÅ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨8¡¡¥Ç¥£ー¥éー¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¢¨9¡¡Honda SENSING¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î¤¿¤á¡¢³Æµ¡Ç½¤ÎÇ½ÎÏ¡ÊÇ§¼±Ç½ÎÏ¡¦À©¸æÇ½ÎÏ¡Ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æµ¡Ç½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²á¿®¤»¤º¡¢¤Ä¤Í¤Ë¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤https://www.honda.co.jp/hondasensing/
¢¨10¡¡HondaÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë
¢¨11¡¡¡Ö¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¡¢¡Ö¸åÊý¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¡¢¡Ö¶áµ÷Î¥¾×ÆÍ·Ú¸º¥Ö¥ìー¥¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¾×ÆÍ·Ú¸º¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¨12¡¡¥Ê¥Ó²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨13¡¡¹©¾ì½Ð²Ù»þ¤Ïµ¡Ç½¥ª¥Õ¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊÌÅÓÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÎÀìÍÑµ¡´ï¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÌÅÓ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÈñÍÑ¡Ê¥Ç¥£ー¥éー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨14¡¡½¼ÅÅ¾õÂÖ¡Êstate of charge¡Ë
¢¨15¡¡¥¢¥×¥êÍøÍÑ»þ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¤Ê¤É¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹
¢¨16¡¡¼ÖÎ¾¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÔµ¡»þ´ÖÃæ¤Ç¤â·ÏÅýÅÅÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨17¡¡·î³Û 550±ß¤ÇºÇÃ»1¥«·î¤«¤éÍøÍÑ´ü´Ö¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨18¡¡·î³Û 330±ß
¢¨19¡¡·î³Û 1,650±ß
Á´¹ñ¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê
¢¨¡¡e: G¥°¥ìー¥É¤ÏBluetooth®ÂÐ±þ¥ªー¥Ç¥£¥ª ¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿²Á³Ê¤Ç¤¹
e: G¥°¥ìー¥É¤ÏµÞÂ®½¼ÅÅ¥Ýー¥È¡Ê³°ÉôµëÅÅµ¡Ç½ÉÕ¤¡ã¹â½ÐÎÏÂÐ±þ¡ä¡Ë¤ò¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨¡¡²Á³Ê¤Ï¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ10%¹þ¤ß¡Ë¤Ç»²¹Í²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÈÎÇä²ñ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¡¡ÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÀÇ¶â¡Ê¾ÃÈñÀÇ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢ÅÐÏ¿¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦½ôÈñÍÑ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹
¢¨¡¡¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤ÏŽ¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶â¡Ê¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー¥À¥¹¥È¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°ÎàŽ¤¥Õ¥í¥óÎà¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¡¢¾ðÊó´ÉÍýÎÁ¶â¡Ë¤ª¤è¤Ó»ñ¶â´ÉÍýÎÁ¶â¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ç¤¹
¢¨¡¡²Á³Ê¤Ë¤Ï¡¢±þµÞ¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¥ì¥¹¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹
¢¨¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤ª¤è¤Ó¼èÉÕÈñ¤Ï²Á³Ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
¥Ü¥Ç¥£ー¥«¥éー¥Á¥¢¥Õ¥ë¥°¥êー¥ó¡ú¡Ê¿·¿§¡Ë ¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñー¥ë¡ú ¥ë¥Ê¥·¥ë¥Ðー¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥è¥ë¥É¥ß¥¹¥È¡¦¥Ñー¥ë¡ú ¥·ー¥Ù¥Ã¥É¥Ö¥ëー¡¦¥Ñー¥ë¡ú
¡ú 33,000±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ10¡óÈ´¤30,000±ß¡Ë¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò