µþÅÔ¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿
¡¡2021Ç¯¤Î»Ø´ø´±½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤òJ1¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¤½¤³¤«¤é4¥·¡¼¥º¥óÂ³¤±¤ÆºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë者µ®ºÛ´ÆÆÄ¡£
¡¡²áµî¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¤È¡¢99Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°£±¡¦2ÉôÀ©Æ³Æþ°Ê¹ß¤Ç¡¢µþÅÔ¤¬J1¤ËÏ¢Â³ºßÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2008¡Á2010Ç¯¤Î3Ç¯¤¬ºÇÄ¹¡£ËÑÃÒÀ±¤ä¾¾°æÂçÊå¤òÍÊ¤·¡¢Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿02Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢03Ç¯¤Ë¤ÏJ1ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÇJ2¹ß³Ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎÎò»Ë¤Ë¸½ÂÎÀ©¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´8²ó¤Î7²óÌÜ¡Ë
¡Öº£¡¢µþÅÔ¤Ç5Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢»³¤ÈÃ«¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Ê¿ÃÏ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£»³ÅÐ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢Ã«¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ê¿ÃÏ¤Ê¤ó¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¿ÃÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¶È¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿¦¶È¤À¤«¤é¡£ÆüÎ©À½ºî½ê¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë»þÂå¤Î¸åÇÚ¤ÎÃ£Ëá¡ÊµÈÅÄ¡áÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥óÀï½Ñ¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢2022Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤é¡Ø¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤ÇÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¿Í¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤È¤«´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È者´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿4Ç¯È¾¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢2022Ç¯¤ÎJ1ºÆ¾º³Ê¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¥Ü¥È¥à¥Ï¡¼¥Õ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë2022¡¦23¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö²Æ¾ì°Ê¹ß¡¢¼ºÂ®¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2024Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢»Ø´ø´±¼«¿È¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤È¸¶ÅÀ²óµ¢¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤é·èÄêÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸åÈ¾¤«¤é°ìµ¤¤ËÉâ¾å¡£8¡Á9·î¤È10¡Á11·î¤Ë2²ó¤Î4ÀïÌµÇÔ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ë½ª¤ï¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥ª¥Õ¤òÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¯Í¿¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤·¤Æº£µ¨¤â²Æ¾ì¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î8ÀïÌµÇÔ¡¦4Ï¢¾¡¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÔ½ë¤Î»þ´ü¤Ç¤âÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶¯ÅÙ¤ò¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤Ç°Ý»ý¡£¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â±Ô¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸½¾õ¤òÌä¤¦¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£Ç¯²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤½¤Î¼ÁÌä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÖµþÅÔ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÁ´Éô¥¿¥Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÎý½¬¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Éý¤È¿¼¤µ¤òºî¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ëÎý½¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ØÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë¿Í¿ôÂ¿¤¯¹¶¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿Í¿ôÂ¿¤¯¼é¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´´¤ò¶ñ¸½²½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º¸±¦¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¹¶¤á¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ê±üÀî¡Ë²íÌé¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤Ë¡Ø¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤¿¤±¡Ù¤À¤È¤«¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤Ê¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡者´ÆÆÄ¼«¿È¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢¥Á¡¼¥àÀ®½ÏÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹ó½ë¤Î2025Ç¯¤ÏµÙ¤ß¤òÂ¿¤¯¼è¤ë¤È¤¤¤¦¹©É×¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï½ë¤µ¤¬°Û¾ï¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ë»þ¤ÈµÙ¤à»þ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é1ÆüµÙ¤ß¤Î¤È¤³¤í¤ò2ÆüµÙ¤ß¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢2Æü¤Î¤È¤³¤í¤ò3ÆüµÙ¤ß¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È²óÉü¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥ª¥Õ¤ÎÈæÎ¨¤Ï1¡¦3ÇÜ¤«1¡¦4ÇÜ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â²ÈÂ²¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÍ¾Íµ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤â¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢10·î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï½ë¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÈèÏ«¤Î¶ñ¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ±þºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¸À¤¦¡£
Í¥¾¡¤Ø¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëµþÅÔ
¡¡9·î¤«¤é¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥·¡¼¥º¥ó¤â²Â¶¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤¬¡¢J1¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤È¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ò¾Ã²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢J1¡¦1ËÜ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëµþÅÔ¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï»Ä¤ê10»î¹çÃæ¡¢6»î¹ç¤¬¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£4»î¹ç¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Û¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¡£ËÍ¤Ï¼Â¤Ï¥é¥¹¥È9»î¹ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢12·î6Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï¿À¸Í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë9»î¹ç¤ò¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²Æ¤Î½ë¤µ¤È¤«¡¢½©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÆ±¤¸¡£½ë¤¤¤Ê¤é½ë¤¤¤Ê¤ê¤ËÁöÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢½ë¤µ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤éÁöÎÏ¤ò¤è¤êÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹Àï¤¤Êý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£½ë¤«¤í¤¦¤¬¡¢´¨¤«¤í¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤è¤êÂ¿¤¯¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤Ï¾ï¤ËÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬µþÅÔ¤Î´Î¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡µþÅÔ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÌ¤ÃÎ¿ô¤ÊÉôÊ¬¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢者´ÆÆÄ¤ÏÁ´¤¯Æ°¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤³¤Î¾õ¶·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢°Î¶ÈÃ£À®¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤«¤éºÇ½ªÈ×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÂè7²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë