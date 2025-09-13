風間俊介、”永遠の推し”と2ショット「神コラボ」「スタァとスタァ〜!!」 肩組みピースサイン
俳優の風間俊介（42）が12日、自身のインスタグラムを更新。”永遠の推し”との2ショットを公開した。
【写真】「神コラボ」”永遠の推し”と2ショットを公開した風間俊介
大のディズニー好きで知られる風間は「私の永遠の推しとの1枚」とつづり、ミッキーマウスとの2ショット写真をアップ。ミッキ―マウスと肩を組んだ風間が満面の笑顔でピースサインを決めた、うれしそうな雰囲気が伝わる1枚となっている。
「#wdw」「#magickingdom」「#townsquaretheater」のハッシュタグを添えた。
この投稿に「尊すぎます」「童心にかえってる」「めっちゃ嬉しそう」「推しと推しの神コラボ」「かざぽんメッチャ良い笑顔!!」「スタァとスタァ〜!!」といったコメントが寄せられた。
