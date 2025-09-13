内田篤人、ダーツの旅に初挑戦 サッカー強豪校を電撃訪問＆改善点をアドバイス
元サッカー日本代表の内田篤人が、きょう13日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）にロケゲストとして出演。「日本列島ダーツの旅」に初挑戦する。
【番組カット】世界195ヶ国の人と乾杯しようの旅の模様
内田は、秋田・由利本荘市西目町へ。漁港で運搬作業中の男性に話しかけるも、秋田の方言に困惑する。海岸で出会ったサーファーたちは、元プロスノーボーダーと判明。中にはスノーボード五輪金メダリストに関係するすごい人物もいた。
息子が内田の大ファンという男性は、息子にいきなりテレビ電話をしてみることに。すると、内田が「仕込んでる!?」とスタッフに確認するほど驚くまさかの偶然が起こる。男性2人組にはドローンを使った農作業を見せてもらい、ドローンの技術に「すごい！」と感激する内田。その男性が着ていたボロボロのTシャツは「なかなかレアですよ」と内田も驚くサッカー関係のTシャツだった。
そして、秋田のサッカー強豪校・西目高校サッカー部を電撃訪問する。「やばい！」と興奮する部員たちを前にすると、内田は「恥ずかしい」と恐縮。“ゴール前の攻防”をテーマにした練習に「僕でよければ」と参加すると、「久しぶりに蹴るな、ボール」としみじみ。まずは、見学する控えの部員たちに練習で注目するポイントを伝授する。練習後には、内田が改善点を次々と指摘し、アドバイスを送る。
そのほか、玄関先でバーベキューをしていた家族から、とっておきの食材をごちそうされ
「うっまー！」と爆笑したり、女子高生の集団にはかっこいい角度を指南されたり、言われるがままに写真を撮ったり、タジタジ。かつてない内田の一面が満載の企画となる。
