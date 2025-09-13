1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡ØÂç·¿¸¤¤Ø¤Î°¦¡Ù¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤ë¤ÇÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø°¦¾ð¤ò¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¸÷·Ê¡Ù¤¬37ËüºÆÀ¸¡ÖÂèÆó¤Î¥Þ¥Þ¤À¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÌåÀä
»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç37Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÂè2¤Î¥Þ¥Þ¤À¤â¤ó¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡ØÂç·¿¸¤¤Ø¤Î°¦¡Ù¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤ë¤ÇÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø°¦¾ð¤ò¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¸÷·Ê¡Ù¡Û
´Å¤¨¤óË·¤Î¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ¦¼Æ¤Î¡Ø¤¦¤Ë¡Ù¤¯¤ó¤È¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î¡Ø¤ª¤«¤é¡Ù¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¡£
¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢Á°Â¤Ç¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤ÈºÅÂ¥¤¹¤ë¤Û¤É¡Ä¡£¤Ê¤Ç¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤ÈÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤Î´Ø·¸À
¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Û¤Î¡Ù¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ì¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤À1ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Ë¤¯¤ó¤ä¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¡ª2É¤¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥³¥í¥³¥í¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥³¥í¥³¥í¤ò´èÄ¥¤ë¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥°¥Ç¥ó¤È²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÃë¿²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤Ë¤Þ¤Ç¥³¥í¥³¥í¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¤Ç¤¹¡£
Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê
¥³¥í¥³¥í¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡Ä♡¤½¤ó¤Ê¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤â¥Ú¥í¥ê¤È´é¤òçÓ¤á¤Æ¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤¦¤Ã¤«¤êÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÇÁ¤¹þ¤à°ìËë¤â¡£Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤â´Å¤¨¤óË·¤Ë¡Ä♡¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ¿ÏÂ¤Ç¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Þ¤Ç¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»×¤ï¤º¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¤Î¥¨¥é¥¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÄì¤Ê¤·¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤Ë¤Ï¡¢3·»Ëå¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤µ¤Þ
