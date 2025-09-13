夏休み、女の子が『リコーダーの練習』をした結果→3匹の秋田犬が…全く集中できない『まさかの状況』に絶賛「呼び笛？ｗ」「ワチャワチャ感ｗ」
夏休みに女の子がリコーダーの練習をしていたら、秋田犬たちが…？全然集中できない「まさかの状況」が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破し、「ワチャワチャ感ｗ」「皆楽しそう～」といったコメントが寄せられています。
【動画：夏休み、女の子が『リコーダーの練習』をした結果→3匹の秋田犬が…全く集中できない『まさかの状況』】
「呼んだ～？」
Instagramアカウント「ko_yuki1115」に投稿されたのは、女の子がリコーダーの練習をしていたら、集まってきてしまった秋田犬たちの様子。まずは「クルミ」ちゃんと「カナ」ちゃんが、女の子の元へグイグイと近付いていきます。
わらわらと集まってきてしまい、女の子はいったん2匹をナデナデ。どうやら、リコーダーの音色が自分たちを呼んでいると思ってどんどん集まってきてしまったよう。
練習どころじゃない…！
もう一度リコーダーの練習を始めてみると、やっぱり集まってきたクルミちゃんたち。2匹は尻尾をフリフリしていて、とっても楽しそうだったんだとか。女の子はリコーダーの練習どころではなくなってしまっています。
気を取り直して女の子が練習を再開すると、隅っこで伏せをして見ていたはずの「だいち」くんがまさかの集合。3匹の秋田犬に囲まれてしまった女の子、ひたすら皆をナデナデしています。
思わず「大集合」
1匹がどこかへ行ったと思っても、変わるがわる誰かがやってきて、女の子は全然練習に集中できない状態。リコーダーの音に思わず大集合してしまう、秋田犬たちのわちゃわちゃ感がたまりません…！
「呼び笛」ならぬリコーダーの音色に、思わずゾロゾロと集まってきた3匹。女の子の練習はきっと進んでいませんが、ほっこりしてしまう「大集合」を見せてくれた3匹なのでした。
投稿には「ワチャワチャ感ｗ」「皆楽しそう～」「そういう習性があるのかな？」「尻尾メチャ振ってる～」「リコーダーは犬笛？！」「なんか癒されるぅぅぅ」といったコメントが寄せられています。
