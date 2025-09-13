ºÇ¹âÃÍ¤ÎÆüÊÆ³ô²Á¤ËÀø¤àŽ¢2¤Ä¤Î¥È¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥¯Ž£
9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤«¤éÌó1Ç¯¡£º£²ó¤Ï10·î4Æü¤ËÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
ÆüÊÆ¤Î³ô²Á¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹¥Ä´¤À¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï12Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ì»þ4Ëü4888±ß¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢½ªÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â3ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î7ÆüÍ¼Êý¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¼°ÕÉ½ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤Ö¤óÀÐÇË¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÏŽ¢Çã¤¤Ž£¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤Ï¿·¶ÉÌÌ¤Ø
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÏÇã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ô¾ì¤Î·Ð¸³Â§¤Ç¤¢¤ë¡£ÎòÂåÁíÍý¤¬¼°ÕÉ½ÌÀ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢´ßÅÄ¡ÊÊ¸Íº¡Ë¤µ¤ó¤Î¤È¤¤â¿û¡ÊµÁ°Î¡Ë¤µ¤ó¤Î¤È¤¤â¤Á¤ã¤ó¤È³ô²Á¤Ï¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±½ã¤ÊÏÃ¡¢¡ÖÊÑ²½¤ÏÇã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï9·î22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤È¡¢¤«¤Ê¤êÃÙ¤á¤ÎÆüÄø¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤ËÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡ÖÁá¤¯Î×»þ¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦ÌîÅÞÂ¦¤ÎÈãÈ½¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÀµÏÀ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÆüÊÆ´ØÀÇ¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ÏÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤âÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢Áê¾ìºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤¬Ã¯¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²¿¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÏÀÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃ¯¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡£Áê¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ10·î°Ê¹ß¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¥«¥®°®¤ë¡ÖºâÀ¯³ÈÄ¥Åª¤ÊÀ¯ºö¡×¤È¡ÖÏ¢Î©¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×
2¤Ä¤Î¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÁíºÛÁª¤Î²áÄø¤Ç¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥Åª¤ÊÀ¯ºö¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤È¤·¤¿¡Ö1¿Í2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶â¡×¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤¿¡£·ÐºÑÅª¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÈùÎÏ¤Ë¤¹¤®¤¿¤·¡¢À¯¼£Åª¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥±¥Á¤Ê¼«Ì±ÅÞ¡×¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
½ÐÇÏÀë¸À¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¾è¤ê¤·¤¿ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎµëÉÕ¶â¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸³è»Ù±çÆÃÊÌ¸òÉÕ¶â¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤óÂ¾¤Î¸õÊä¼Ô¤«¤é¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢º£½µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿4¡Á6·î´üGDPÆó¼¡Â®Êó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¸µ¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤ÏÇ¯Î¨6.6¡óÁý¤Î635.1Ãû±ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±µÞÂ®¤Ë·ÐºÑ¤¬¼Â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç¿¤Ó¤¿¤é¡¢ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ë·ÐºÑ¡×¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼êÁ°¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÌÜÇÛ¤ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤Ê¤É¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã»´üÅª¤Ê»Ù½Ð³ÈÂç¤Ê¤é½½Ê¬¤ËÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡ÖÄÉ¤¤É÷¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÀ¯ºö°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Ê¤é¡ß¡ßÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÀÐÇËÆâ³Õ¤Ï¡¢À¯ºö¤´¤È¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯ÌîÅÞ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤é¤·¤¤¿¿Ùõ¤ÊÎ®µ·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢1Ç¯¶á¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤ª¤½¤é¤¯¼«Ì±ÅÞ¤Î¼¡´üÁíºÛ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯ÅÞ¤òÏ¢Î©¤Ë°ú¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤ª¹â¤¯¤ÆÍî¤È¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ê¤éóÓ¡Ê¤Ê¤Ó¡Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹©ºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ï°ìµ¤¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤¿³ô¼°»Ô¾ìÅª¤Ë¤Ï¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¹¥Ä´¤Ê³ô²Á¤òÁÇÄ¾¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÐÇË¼óÁêÂà¿Ø¤â¡©ÆüËÜ³ô¤ÎÌ¿±¿°®¤ë¤ªËßÌÀ¤±À¯¶É¡×¡Ê8·î16ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¢¤ÎÁê¾ì³Ê¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ Bull markets are born on pessimism, ¡Ê¶¯µ¤Áê¾ì¤ÏÈá´Ñ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¢ grow on skepticism, ¡Ê²ûµ¿¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡Ë
£ mature on optimism, ¡Ê³Ú´Ñ¤È¤È¤â¤ËÀ®½Ï¤·¡Ë
¤ and die on euphoria.¡¡¡ÊÆ«¿ì¤È¤È¤â¤Ë½ª¤ï¤ë¡Ë
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÈá´Ñ¡×¤È¡Ö²ûµ¿¡×¤Ï¤³¤Î²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤Û¤ÜÊ§¿¡¤µ¤ì¡¢º£¤äÆüÊÆ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÏºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡¢Âè3ÃÊ³¬¤Î¡Ö³Ú´Ñ¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢9·î5Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿8·î¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë°¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è9·îÍø²¼¤²¤Ï¥Û¥ó¥â¥Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£½µ¤ÎNY¥À¥¦30¼ïÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ê¤É¤Ï4Ëü6000¥É¥ëÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê11Æü¸½ºß¡Ë¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê·Êµ¤¸åÂà¡Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Íø²¼¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¡Ö³Ú´Ñ¤È¤È¤â¤ËÀ®½Ï¡×¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤«¤é¤Ì¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿¤ÓÂå¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤à¤·¤í¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢¡ÖÆ«¿ì¤È¤È¤â¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡Ö²áÅÙ¤Ê²ðÆþ¼çµÁ¡×
É®¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î²áÅÙ¤Ê²ðÆþ¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÁÅýÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆóÂçÀ¯ÅÞ¤Ï¡ÖÌ±¼çÅÞ¤¬Hands on¡Ê²ðÆþ¼çµÁ¡Ë¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤¬Hands off¡ÊÊüÇ¤¼çµÁ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÐÈæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤¬¡Ö¿ÍÃÒ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÃÎ·Ã¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾®¤µ¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤¢¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥óÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬¤à¤·¤íÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡×¤È³åÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¸½¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢²áµî¤Î¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÅÁÅý¤È¤ÏÄø±ó¤¯¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯²ðÆþ¼çµÁÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£À¯¸¢È¯Â¤«¤é¤Ï´û¤Ë9¥«·î¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÉÔË¡°ÜÌ±¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¡¢¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤òºÎÍÑ¤·¡¢µÄ²ñ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ºÀÇ¤ò·è¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀ½Â¤¶È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¬Ìî¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¤Á¥¶È¤òºÆÀ¸¤·¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤âËüÁ´¤ò´ü¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ñ¶â¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ò¶¼¤·¤Ë»È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î³°¹ñÀª¤Ë½Ð¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç°ÙÂØ¤Ï¥É¥ë°Â¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢FRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Ë¤Ï¶âÍø¤ò²¼¤²¤µ¤»¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌî¿´Åª¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì¤ÏFRB¤¬ÆÈÎ©À¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤
ÆÃ¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬FRB¤ËÂÐ¤¹¤ë²ðÆþ¤À¡£8·î25Æü¤Ë¤Ï¥ê¥µ¡¦¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï111Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëFRB¤ÎÎò»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£ÅöÆü¤Î³ô²Á¤Ï¤¢¤Þ¤êÈ¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¶²¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
8·î28Æü¤Î¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ç¡¢¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¤¥Ã¥×µ¼Ô¤Ï¡ÉGet Ready for the End of Fed Independence¡É¡ÊFRB¤ÎÆÈÎ©À¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÈ÷¤¨¤è¡Ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖFRB¤¬1951Ç¯¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿ÆÈÎ©À¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬Åê»ñ²È¤ÏFRB¤¬À¯¼£²½¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬º£¸å¡¢¡Ê¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Ç¤´ü¤ò½ª¤¨¤ë¡Ë9¥«·î´Ö¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢FRB¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¶âÍø¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤Îã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥È¥ë¥³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥Ã¥×¡¦¥¿¥¤¥¤¥Ã¥×¡¦¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤¬¶âÍ»´ËÏÂ¤òµá¤á¤ë¤«¤é¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤â¥È¥ë¥³¡¦¥ê¥é¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥È¥ë¥³¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ¤À¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ËÀê¤á¤ëµ¬ÌÏ¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢FRB¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥É¥ë¤Î¶âÍø¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤¬¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤È¤«¡¢¥É¥ë¤¬À¤³¦¤Î´ð¼´ÄÌ²ß¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¹ñºÝ¶âÍ»´íµ¡¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í»Ô¾ì¤ÏÌµ»ë¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¡¢¡Öµ¯¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÜÀè¤ÎÍø²¼¤²¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°µÎÏ¤Ï·ë¹½¤Ê¤³¤È¡×¤È¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÊË¡È½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£8·î29Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®½ä²ó¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹µÁÊ¿³¤Ï¡¢1¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£5·î28Æü¤ËÆ±¹ñ¤Î¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤¬²¼¤·¤¿È½·è¡¢IEEPA¡Ê¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡Ë¤òº¬µò¤È¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë´ØÀÇ¡×¤È¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤òÀ§¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¾å¹ð¤·¡¢¿³Íý¤ÏÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ºÇ¹âºÛ¤ÏËèÇ¯¡¢7·î¤«¤é9·î¤Þ¤ÇÄ¹¤¤²ÆµÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤âËÜÍè¤ÏµÙ²ËÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¹âºÛ¤ÏÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¡¢9·î19Æü¤Þ¤Ç¤ËºÇ½é¤Î½àÈ÷½ñÌÌ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤·¡¢11·îÂè1½µ¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÆüÄø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤âÈ½·è¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤éÂçº®Íð¤Ë
²¾¤ËºÇ¹âºÛ¤¬²¼µé¿³¤ò»Ù»ý¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬ÌîÊÌ´ØÀÇ¡ÊÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß´ØÀÇ¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï´°Á´¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢4·î¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¿´ØÀÇ¤¬º¹¤·Ìá¤·¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÀ¤Æ¤¤¿ËÄÂç¤Ê´ØÀÇ¼ýÆþ¤òÊÖ´Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüÊÆ¹ç°Õ¤äEU¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤È·ë¤ó¤ÀÅê»ñ¤ÎÌóÂ«¤â°ìµ¤¤Ë¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ¯Êó¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Ï¿ôÀé²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹º®Íð¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¹âºÛ¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤é¤º¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÍÍø¤ÊÈ½·è¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¡£»ÊË¡¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝ¼é¼çµÁ¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¾òÊ¸¼çµÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê·ûË¡¤äË¡Î§¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ØÀÇ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏµÄ²ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£ÂçÅýÎÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¹ñ¤´¤È¤ËÀÇÎ¨¤ò·è¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÍè¡¢ÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÁê¸ß´ØÀÇ¤Îº¬µò¤È¤µ¤ì¤ëIEEPA¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ØÀÇ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï1²ó¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¡Ö»ÊË¡¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë³°¹ñ¤¬Íí¤ó¤À·ï¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤òÈò¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³Â§¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤é¤º¤äÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£9¿Í¤ÎÈ½»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
²¾¤Ë¤³¤Î·ï¤¬¥Æ¡¼¥ë¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÇË²õÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£Áê¾ì¤¬¡ÖÆ«¿ì¤È¤È¤â¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤Ò¤È¤Ä¤Î·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´ÍÑ¿´¤ò¡ÊËÜÊÔ¤Ï¤³¤³¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤¬½µËö¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶¥ÇÏ¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
½µËö¤Î3Ï¢µÙ¡Ê13¡Á15Æü¡Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Êºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç1800m¡¦11R¡¦14Æü¡Ë¤È¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡ÊÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2200m¡¦11R¡¦15Æü¡Ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎG2¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á°¼Ô¤Ï3ºÐÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ë½©²Ú¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢¸å¼Ô¤Ï3ºÐ²´ÇÏ¤Ë¤è¤ëµÆ²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â3ºÐÌÆÇÏ¡¦²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹ºÇ½ªÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î´ØÌç¡×¤È¤Ê¤ë¡£
2¤Ä¤ÎG2¥ì¡¼¥¹¤È¤â¡¢1ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«Çº¤à¤È¤³¤í
Á°¼Ô¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¢¸å¼Ô¤Ï»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆ²¡¹¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¾¯¤·Çº¤à¤È¤³¤í¤À¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ÏÁ°Áö¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥·¥å¡¦¥·¥å¥¿¥ë¥±µ³¼ê¤«¤éÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ï¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥ì¡¼¥óµ³¼ê¤«¤é¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ø¤Î¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÃ»´üÌÈµö¤Î³°¹ñ¿Íµ³¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÆüËÜ¿Íµ³¼ê¤Ø¤È°È¾å¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤Ù¤¤«¡£
¤³¤³¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¶¥ÇÏÍ½ÁÛ²È¤ÎTARO¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡ØÆ»Ãæ¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼»öÅµ¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡Ë¤ò¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£Á°ºî¡Ø¶¥ÇÏµ¼Ô¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë½ñ¤±¤Ê¤¤µ³¼ê¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ù¤«¤é5Ç¯¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Îµ³¼êÉ¾ÏÀ¡×¤¬ÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤ªÌòÎ©¤Á¤À¡£
¿·Ãø¤Ï¡ÖÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¼·¿Í½°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¡¢ÀîÅÄ¾²í¡¢¸Íºê·½ÂÀ¡¢ºä°æÎÜÀ±¡¢²£»³Éð»Ë¡¢¾¾»³¹°Ê¿¡¢ÉðË¤È¤¤¤¦7¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁªÂò¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¤µ¤Æ¡¢ÀîÅÄµ³¼ê¤È¸Íºêµ³¼ê¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤Ù¤¤«¡£
Æ±½ñ¤ËÛ©¤¯¡£¸Íºêµ³¼ê¤Ï¡Ö´ðÁÃµ»½Ñ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤Ë¶¯¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÇÏ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î·Á¤Ç¼ê¤Î¤¦¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤äÃ»´üÌÈµö¤Î³°¹ñ¿Íµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÇ¼Á¤Î¹â¤¤ÍÎÏÇÏ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÈÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡É¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·ºù²Ö¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢Ä¾¶á¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¾è¤êÂØ¤ï¤êÎã¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î¸Íºê¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Îµ³¾è¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î±þ±çºàÎÁ¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÀîÅÄµ³¼ê¤Ï¤É¤¦¤«¡£¹¥Å¨¼ê¤Î¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬Ä¹µ÷Î¥¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ã»µ÷Î¥¤ä¥Þ¥¤¥ëÀï¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¾ï¤Ë¾¡Éé¤Ë¤¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢ÇÏ·²¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»«¤±¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖÄ¾Àþ¤¬Ä¹¤¤¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤Ï¾®²ó¤ê¡×¡Ö³°ÏÈ¤è¤êÆâÏÈ¡×¡Ö¼Ç¤è¤ê¥À¡¼¥È¡×¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤¢¤ë¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÁÇÄ¾¤ËÆÉ¤à¤È¡¢ºå¿À1800m¤Î¥í¡¼¥ºS¤Ï¤«¤Ê¤é¤º¤·¤âÀîÅÄµ³¼ê¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»à³Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëºàÎÁ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¦¤à¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ïµ³¼ê¤ÇÇã¤¦¡×¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ËÜ½ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤òº¸±¦¤¹¤ë¼çÎÏ32¿Í¡×¤È¡ÖÇÏ·ô¸¡Æ¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸ÄÀÇÉ34¿Í¡×¤Ë¤Þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ø¥¸¥ç¥Ã¥¡¼»öÅµ¡Ù¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢¶¥ÇÏ¤Î±ü¹Ô¤¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤À¡£½ÏÆÉ´áÌ£¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¢¨ ¼¡²ó¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¾®È¨ÀÓ¡¦·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ç¡¢·ÇºÜ¤Ï9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡ÊÅöµ»ö¤Ï¡Ö²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê¤«¤ó¤Ù¤¨¡ÊµÈºê Ã£É§¡Ë ¡§ ÁÐÆüÁí¹ç¸¦µæ½ê¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ë