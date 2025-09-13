ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

なぜ大事な場面で「自分らしさ」を失うのか？

会議での発言、上司への提案、人前でのプレゼン――。

「もっと自然に話せればよかった」と後から悔やんだことはありませんか？

多くの人が、本当の自分を出すべき場面で緊張や不安にとらわれ、ぎこちない態度になってしまいます。

自分らしく振る舞うための演技テクニック

エグゼクティブ・コーチであり女優でもあるパム・シャーマンは、その解決法として「リハース・ユー」というトレーニングを提案しています。

今この瞬間に快適かつ自然に振る舞えるようにするためには、自分の本当のキャラクターを生き生きと表現する訓練が必要なのです。

「リハース・ユー」のやり方

やり方はシンプルです。

1. 苦手な状況を思い浮かべる

例：会議での発言、人前でのスピーチ、上司との難しい面談など。

2. なぜ自分らしく振る舞えないのかを考える

不安の原因や、自分の価値観とのズレを洗い出す。

3. 本当の自分ならどうするかを想像する

その場で自然に話すなら？ 強みを生かすなら？ どんな言葉や仕草を選ぶか？

4. 次に同じ状況に直面したら実践する

リハーサルした「キャラクター」に命を吹き込むように振る舞う。

小さな場面から「リハーサル」を

たとえば、社内の雑談で自分の意見を言えずに流してしまう場面。

「本当はどう言いたかったか？」をリハーサルしておくだけで、次は自然に口に出せるようになります。

こうした積み重ねが、「自分らしく話せる人」へと変えていきます。

自分らしさは磨ける

「リハース・ユー」は、自分を偽るための演技ではありません。

むしろ、自分の価値観や強みを思い出し、それを自然に表現するための練習です。

自分らしさをリハーサルする。

その習慣が、大事な場面であなたをもっと自由にしてくれるのです。

（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集し作成しました。）