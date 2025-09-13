今年はマネジメントの父、ピーター・F・ドラッカー没後20年を迎えます。そのマネジメント論は現代でも深く息づいています。

「マネジメントの基礎を身につけたい」

「リーダーとして、どうメンバーに接したらいいのかわからない」

「管理職として仕事をしてきたけど、うまくいっていない気がする」

「ドラッカーは難しそうだから、今まで触れてこなかった」

そのような悩みを解決するヒントが詰まった書籍『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』が発売されます。本書は、これまでドラッカーを知らなかった人でも物語の中でその本質を学べる1冊です。

本記事では、著者の吉田麻子氏がドラッカーから学べることをストーリー形式で解説します。

トップ成績を誇るが、周囲を萎縮させる社員

「それじゃだめなんだよ！」

営業会議の場で、入社5年目の佐々木（仮名）は大きな声で言い放った。

「だから数字が取れないんだよ。俺ならこうやる」

会議室の空気が一気に張り詰める。

発言しかけた若手社員は口を閉じ、沈黙が訪れる。

他のメンバーは言いたいことがありそうにこちらを見る。

赤坂課長（仮名）はうなずいて見せる。

「佐々木、そういう言い方をするなと言っただろう」

そう言われても佐々木の表情は変わらない。

佐々木は社内でトップクラスの営業成績を誇る。理路整然としたプレゼン力と交渉力で契約を次々と勝ち取り、会社にとって大きな戦力となっていた。

しかしその一方で、彼のきつい口調や他人のアイディアを即座に否定する態度が、周囲を委縮させていた。

「仕事はできるけど、困ったやつだな……」

赤坂課長は胸の内でつぶやく。

「佐々木のおかげで売上は上がっている。しかし場の雰囲気を悪くし、若手社員を疲弊させているこの状況をどうすればよいのか」

おどおどした表情のメンバーたちを見て、赤坂課長は溜め息をついた。

