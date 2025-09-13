長崎くんちの踊町の見どころを紹介するシリーズは『榎津町』を紹介します。

最も古い歴史を持つ「川船」に若い力が加わり、今年も “大漁” を目指します。

◆伝統の絆「榎津町ここにあり」

船の上から水面に目を光らせ、網打船頭が狙いを定めます。

（掛け声）

「よーやーせ」

大きな網で鯉を捕まえる網打ちは、榎津町が奉納する「川船(かわふね)」の見せ場の一つです。

今年 その大役を任されたのは、桜町小学校3年生の古賀優多さんです。

（網打船頭 古賀 優多さん）

「あとは本番だけしか、ここではしないので頑張りたい」

江戸時代に中島川の河口付近にあった榎津町は、代々「川船」を奉納してきました。

町名変更で万屋町と鍛冶屋町に編入されましたが、

今も『榎津町』の旧町名で長崎くんちに参加し続けています。

1951年に新調された川船。

現在「川船」を奉納する7つの踊町の中で、最も歴史があります

諏訪神社で行われた稽古始めとなる「小屋入り」。

榎津町の出演者とともに優多さんも、稽古の安全と祭りの成功を祈願しました。

（網打船頭 古賀 優多さん）

「練習で頑張ったことを全部出しきれるように、練習の一投、一投を、大切に投げたい」

◆稽古に励む「緊張しても 失敗はしないように…」

小屋入り前からほぼ毎日、自主練習に励んでいる優多さん。

母 愛さんや祖父の雄二さんが見守る中、指導するのは父 友一朗さんです。

友一朗さんも1994年に網打船頭を務め、今年は根曳としてくんちに参加します。

（父 友一朗さん）

「左の手でしっかり引っ張って手繰って。引いた状態でしっかり網がピンと張った状態で引く」

（網打船頭 古賀 優多さん）

「厳しいところもあるし、優しいところもある」

（父 友一朗さん）

「小さい体で両手を使って、重たくもある網を広げることは難しい作業。その難しさも表現できたら」

網を投げるタイミングを、囃子の演奏に合わせることも重要なポイント。

大太鼓をたたくのは、姉の優彩さんです。

（姉 優彩さん(12)）

「家族で出るのは最初で最後だから、悔いのないようにいっぱい練習したい」

踊場のひとつ「中央公園」で初めて行われた稽古。

優多さんは緊張した面持ちです。

（網打船頭 古賀 優多さん）

「緊張はいっぱいした。

緊張しても、網打ちを失敗しないようにしたい」

◆子どもたちが憧れる根曳に…

川船のもう一つの見せ場は、豪快な船回しです。

激流の中を進む船を表現するために重要なのは「スピード感」。

前に進むときも、曲がるときも、常に全速力。

“全力疾走” で船を回すことが、榎津町のこだわりです。

「諏訪神社」での最後の稽古には、見物人も集まりました。

（長采）

「気をつけ、礼。よろしくお願いします」

船を回す根曳は16人。

町の伝統を引き継ぐ新人の中には、大学生も…。

青山学院大学の3年生、高田 大輝さん。

根曳で最年少の21歳で、夏休みを利用してくんちに参加しています。

（根曳 高田 大輝さん）

「わからないことばかりなので、先輩に相談しながら 声をかけながら(稽古)をしている」

町内で生まれ育ち、くんちが身近にあったという高田さん。

17年前は囃子として出演し、根曳たちの姿に “憧れ” を抱いたそうです。

（根曳 高田 大輝さん）

「よーいやさ」

担当するのは「艫(とも)」と呼ばれる船尾の部分。

（根曳 高田 大輝さん）

「船回しのときに、自分たちのポジションは押すことが大切だと教わった。

押すタイミングや位置などを合わせることが難しくて、すり合わせながらしている」

船を勢いよく回すために、タイミングや位置を確認します。

（根曳 高田 大輝さん）

「ぼく自身も小さい頃からくんちに携わらせてもらった。自分がずっと憧れていた “くんちの根曳” として出させてもらうので、自分の姿を見て子どもたちがくんちに興味を持ったり、楽しいと思ってくれたりしたらいいな」

目標は、“子どもたちが憧れる根曳” です。

網打船頭の優多さんはこの日も、完璧な網打ちを目指して稽古に打ち込んでいました。

（父 友一朗さん）

「船は少しこっちを向いている。鯉はあっち。足をここら辺に置く」

本番で使う鯉は、祖父 雄二さんの手作りです。

木を削って形を作り、鯉に命を吹き込みます。

（祖父 雄二さん）

「最後の最後まで、網打がうまくなってほしいと思いながら作っている。

孫に伝わって一生懸命、稽古していってほしい」

その思いに応えるように、優多さんも何度も何度も網を放ちます。

（網打船頭 古賀 優多さん）

「ぼくが網を開かせて楽しませたい。本番までに120点にしたい」

最も古い「川船」に、新たな歴史を刻む『榎津町』。

町の誇りを船にのせて、全力疾走で諏訪の舞台に臨みます。