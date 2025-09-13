【長崎くんち】若い力集結し全力疾走「榎津町 川船」代々受け継がれる“町”の伝統《長崎》
長崎くんちの踊町の見どころを紹介するシリーズは『榎津町』を紹介します。
最も古い歴史を持つ「川船」に若い力が加わり、今年も “大漁” を目指します。
◆伝統の絆「榎津町ここにあり」
船の上から水面に目を光らせ、網打船頭が狙いを定めます。
（掛け声）
「よーやーせ」
大きな網で鯉を捕まえる網打ちは、榎津町が奉納する「川船(かわふね)」の見せ場の一つです。
今年 その大役を任されたのは、桜町小学校3年生の古賀優多さんです。
（網打船頭 古賀 優多さん）
「あとは本番だけしか、ここではしないので頑張りたい」
江戸時代に中島川の河口付近にあった榎津町は、代々「川船」を奉納してきました。
町名変更で万屋町と鍛冶屋町に編入されましたが、
今も『榎津町』の旧町名で長崎くんちに参加し続けています。
1951年に新調された川船。
現在「川船」を奉納する7つの踊町の中で、最も歴史があります
諏訪神社で行われた稽古始めとなる「小屋入り」。
榎津町の出演者とともに優多さんも、稽古の安全と祭りの成功を祈願しました。
（網打船頭 古賀 優多さん）
「練習で頑張ったことを全部出しきれるように、練習の一投、一投を、大切に投げたい」
◆稽古に励む「緊張しても 失敗はしないように…」
小屋入り前からほぼ毎日、自主練習に励んでいる優多さん。
母 愛さんや祖父の雄二さんが見守る中、指導するのは父 友一朗さんです。
友一朗さんも1994年に網打船頭を務め、今年は根曳としてくんちに参加します。
（父 友一朗さん）
「左の手でしっかり引っ張って手繰って。引いた状態でしっかり網がピンと張った状態で引く」
（網打船頭 古賀 優多さん）
「厳しいところもあるし、優しいところもある」
（父 友一朗さん）
「小さい体で両手を使って、重たくもある網を広げることは難しい作業。その難しさも表現できたら」
網を投げるタイミングを、囃子の演奏に合わせることも重要なポイント。
大太鼓をたたくのは、姉の優彩さんです。
（姉 優彩さん(12)）
「家族で出るのは最初で最後だから、悔いのないようにいっぱい練習したい」
踊場のひとつ「中央公園」で初めて行われた稽古。
優多さんは緊張した面持ちです。
（網打船頭 古賀 優多さん）
「緊張はいっぱいした。
緊張しても、網打ちを失敗しないようにしたい」
◆子どもたちが憧れる根曳に…
川船のもう一つの見せ場は、豪快な船回しです。
激流の中を進む船を表現するために重要なのは「スピード感」。
前に進むときも、曲がるときも、常に全速力。
“全力疾走” で船を回すことが、榎津町のこだわりです。
「諏訪神社」での最後の稽古には、見物人も集まりました。
（長采）
「気をつけ、礼。よろしくお願いします」
船を回す根曳は16人。
町の伝統を引き継ぐ新人の中には、大学生も…。
青山学院大学の3年生、高田 大輝さん。
根曳で最年少の21歳で、夏休みを利用してくんちに参加しています。
（根曳 高田 大輝さん）
「わからないことばかりなので、先輩に相談しながら 声をかけながら(稽古)をしている」
町内で生まれ育ち、くんちが身近にあったという高田さん。
17年前は囃子として出演し、根曳たちの姿に “憧れ” を抱いたそうです。
（根曳 高田 大輝さん）
「よーいやさ」
担当するのは「艫(とも)」と呼ばれる船尾の部分。
（根曳 高田 大輝さん）
「船回しのときに、自分たちのポジションは押すことが大切だと教わった。
押すタイミングや位置などを合わせることが難しくて、すり合わせながらしている」
船を勢いよく回すために、タイミングや位置を確認します。
（根曳 高田 大輝さん）
「ぼく自身も小さい頃からくんちに携わらせてもらった。自分がずっと憧れていた “くんちの根曳” として出させてもらうので、自分の姿を見て子どもたちがくんちに興味を持ったり、楽しいと思ってくれたりしたらいいな」
目標は、“子どもたちが憧れる根曳” です。
網打船頭の優多さんはこの日も、完璧な網打ちを目指して稽古に打ち込んでいました。
（父 友一朗さん）
「船は少しこっちを向いている。鯉はあっち。足をここら辺に置く」
本番で使う鯉は、祖父 雄二さんの手作りです。
木を削って形を作り、鯉に命を吹き込みます。
（祖父 雄二さん）
「最後の最後まで、網打がうまくなってほしいと思いながら作っている。
孫に伝わって一生懸命、稽古していってほしい」
その思いに応えるように、優多さんも何度も何度も網を放ちます。
（網打船頭 古賀 優多さん）
「ぼくが網を開かせて楽しませたい。本番までに120点にしたい」
最も古い「川船」に、新たな歴史を刻む『榎津町』。
町の誇りを船にのせて、全力疾走で諏訪の舞台に臨みます。