第２子妊娠を発表した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（５２）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ、３３）が１２日に自身のＳＮＳを更新し、家族でお出かけしたことを報告した。

蜂谷はインスタグラムに「ベビバーグ（一応）海デビュー ｉｎお台場 がまだまだ太陽が照ると暑いので５分で退散 ちゃぷんちゃぷんとやってくる波を不思議そうに眺めて、足がつくのもそんなに嫌がらずでした 砂浜に来た鳩をキリッとした顔で観察してるのが面白かった笑」とコメントし、浅瀬で水に触れる様子をアップ。

「パパを見ていい笑顔なベビバーグ。本当にパパらぶで嬉しい 最後はおまけ。笑 空が曇り空だったのでｃｈａｔ ＧＰＴに快晴にして！と頼んだら快晴にはなったけど…だれ…？」と続け、井戸田が長男と写ったショットも披露した。

この投稿にファンからは「はじめての海に怖がらず泣かなくてよかった」「相変わらずベビバーグちゃん、可愛い はっちーさん、お腹大きくなってきましたね。体調気を付けてくださいね」「バーグちゃん、もう既に足が長い気がします」「かわいいです！朝から元気出ます」「可愛い〜」などの声が寄せられている。