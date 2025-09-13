7月以降、高騰目立つ10年国債利回り

日銀がどう対応するのかは注目

長期金利の指標である10年国債利回りが、9月3日、1.64％となり、2008年7月以来の水準まで上昇している（価格が下落している）。この水準は異例といえる高さだ。

10年国債利回りは、日本銀行が、黒田東彦・前総裁時代の16年のイールドカーブコントロール（YCC）政策導入で、0％程度になるようコントロールされ、その後、22年12月に上限が引き上げられて以降、徐々に上昇、24年3月のマイナス金利解除と同時にYCCは撤廃された。

その後も上昇傾向が続き、今年初頭には1％程度に達し、7月に1.6％を超え、8月以降も上昇基調が続いていた。

この国債利回り上昇にどう対応するのかは、物価安定を基本に持続的な成長実現を目指して政策金利（短期金利）を決めてきた日銀には新たな課題だ。

そもそも長期金利は短期金利に連動し、将来の経済物価情勢や財政（国債需給）の状況を予想しながら市場で決まってきた。つまり政策金利を日銀が政策判断によって決め、長期金利は、それに合うように市場が決めるというのが伝統的な考えだった。

だが、日本の場合、将来の財政の姿が大きく変わることは現実にはかなり難しく、長期金利も高止まりする可能性は高い。

日銀は、あるべきイールドカーブを今後、どう考えるのか、国債利回り上昇に応じて政策金利を引き上げる場合もあるのか、注目される。

