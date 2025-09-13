便利な機能性と洗練されたデザインを両立！【新輝合成】の軽いペダルでサッと開くゴミ箱がAmazonに登場！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
洗練されたスタイリングでインテリアに馴染む！【新輝合成】の軽いペダルでサッと開くゴミ箱がAmazonに登場！
新輝合成のゴミ箱は、プッシュ式とペダル式の2種類の開け方を備えた、便利な機能性と洗練されたデザインを両立させたアイテムである。暮らしに馴染むスタイリングと使いやすさで、毎日の家事を快適にする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
容量は30リットルと、家庭での使用にちょうど良いサイズ感である。スリムな形状は、省スペースで設置できるため、キッチンの隙間や壁際にもすっきりと収まる。
→【アイテム詳細を見る】
用途に応じてフタの開け方を使い分けられる。大きなゴミにはペダルで大きく開閉し、小さなゴミにはサッと捨てられる便利なプッシュフタ付きだ。プッシュフタは奥に開くため、ゴミが中央に落ちて偏りなく容量いっぱいに捨てられる。
小さなゴミをサッと捨てたいときは、フタ上部のステンレス部分を軽くワンプッシュするだけで開閉できる。ゴミが平均的に入るよう工夫された開き方だ。
→【アイテム詳細を見る】
日常の小さなストレスを解消する便利な機能と、空間を美しく見せるデザインを兼ね備えたこのゴミ箱は、日々の生活をより快適なものにしてくれるだろう。
洗練されたスタイリングでインテリアに馴染む！【新輝合成】の軽いペダルでサッと開くゴミ箱がAmazonに登場！
新輝合成のゴミ箱は、プッシュ式とペダル式の2種類の開け方を備えた、便利な機能性と洗練されたデザインを両立させたアイテムである。暮らしに馴染むスタイリングと使いやすさで、毎日の家事を快適にする。
→【アイテム詳細を見る】
容量は30リットルと、家庭での使用にちょうど良いサイズ感である。スリムな形状は、省スペースで設置できるため、キッチンの隙間や壁際にもすっきりと収まる。
→【アイテム詳細を見る】
用途に応じてフタの開け方を使い分けられる。大きなゴミにはペダルで大きく開閉し、小さなゴミにはサッと捨てられる便利なプッシュフタ付きだ。プッシュフタは奥に開くため、ゴミが中央に落ちて偏りなく容量いっぱいに捨てられる。
小さなゴミをサッと捨てたいときは、フタ上部のステンレス部分を軽くワンプッシュするだけで開閉できる。ゴミが平均的に入るよう工夫された開き方だ。
→【アイテム詳細を見る】
日常の小さなストレスを解消する便利な機能と、空間を美しく見せるデザインを兼ね備えたこのゴミ箱は、日々の生活をより快適なものにしてくれるだろう。