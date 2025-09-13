小泉農水相が自民党・総裁選に立候補する意向を固め、来週、記者会見で正式に表明する方針です。“ポスト石破”レースの動きが加速していますが、野党からは「1年前の敗者復活戦みたい」と厳しい声があがっています。

■小泉農水相、来週正式に会見を開く方針

小泉進次郎農水相（44）

「おいしい」

12日のお昼時、小泉農水相が食べていたのは、スルメイカを使ったラーメン。能登半島地震の復興支援のため作られたもので、関係者らとともに試食していました。

小泉進次郎農水相（44）

「能登の復興もあわせて一緒に食べながら応援できればと思います」

公務に励む一方で、来月4日に投開票となる自民党総裁選について周辺に対し、立候補の意向を固めたことを伝えたということです。

週末、地元・神奈川の支持者の声を聞いた上で来週、正式に立候補を表明する会見を開く方針です。

支持する議員のひとりは「小泉大臣は、危機の時の救世主タイプだ。今回勝てなければ二度とチャンスはない」と話しているということです。

■林官房長官、小林議員の動きは…

一方で、林官房長官に近い議員9人が12日朝に会合を開き、林氏の立候補表明に向けた準備を進めています。

11日に立候補を表明した小林鷹之議員は、12日午後に官邸を訪れ石破首相と面会。

前回総裁選5位 小林鷹之議員（50）

「自分の信念をもって、党員そして国民の皆さんに対して堂々と訴えるようにと、そういうお言葉をいただきました」

また、首相経験者の麻生氏、菅氏、岸田氏のもとに訪れ、立候補の意向を伝えたということです。

■野田代表「敗者復活戦みたいなもん」

動きが加速する“ポスト石破”レースに、野党は…。

立憲民主党 野田佳彦代表

「今出てきている顔ぶれは1年前にも挑戦された人ばかり。要は1年前の敗者復活戦みたいなもん」

◇

すでに正式な立候補表明の会見を行った茂木前幹事長のほか4人は来週、会見を開く方向で調整しているということです。

（9月12日放送『news zero』より）