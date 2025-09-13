フリーアナウンサーの高橋真麻さん（43）が11日、イベントに登場し、父である俳優の高橋英樹さん（81）と、この秋に行きたいところを明かしました。

『敬老の日』が近いことから、「お父様へのプレゼントは考えていらっしゃいますか？」と聞かれた真麻さんは、「三世代で一緒に食事をして、乾杯しようという話はしていますし。あと、常日頃からわが家は“ありがとう”という感謝の気持ちを、ちゃんと言葉にして伝えるということを意識しているので、そういった言葉をかけたり。あとは孫からは、お手紙を書いたりとか」と家族の仲の良さを見せました。

さらに、“この秋、長期休暇が取れたら行きたい場所”をたずねられると「おかげさまで高橋英樹さんは81歳なんですけれども、すごく忙しくて毎日。いろんなところでお仕事をしていて、長期の休みは取れないんですけども、休みがあったら、やっぱり三世代で温泉とか行きたい」と話し、「温泉につかって、温まって、日頃の疲れをとってもらいたいなと思いますね」と語りました。

高橋さんが登場したのは、イオン『オクトーバーフェスト』取材会です。