夏の移籍は実現しなかった前田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

　夏の希望は叶わなかった。冬にどうなるかは、まだ分からない。

　前田大然はこの夏、セルティックに移籍を志願していたことを明らかにした。名前こそ出さなかったが、個人合意に達していたクラブもあったという。だが、最終日まで願い出ていたが、セルティックからゴーサインは出なかった。

　日本代表FWの告白は議論を呼んでいる。退団してのステップアップを望んでいたことが判明し、不満を持つ選手を抱え続けるのはリスクでもあるからだ。冬の移籍の可能性をめぐる報道は後を絶たない。

　セルティックが前田の移籍を認めなかったのは、前線の強化がうまくいっていなかったからだ。裏を返せば、代役を補強できれば前田を手放す可能性もある。

『Football Insider』は９月11日、「セルティックが適切な代役を見つけられれば、移籍というマエダの気持ちをブレンダン・ロジャーズ監督が変えることはないだろう」と報じた。

「（前田が）次の市場で移籍を志願すれば、クラブは取引を検討しなければいけないだろう」
 
　そこで注目されるのが、恩師アンジェ・ポステコグルーが新監督に就任した古豪ノッティンガム・フォレストだ。指揮官がトッテナムを率いていた際も、前田への関心がうわさになったのは記憶に新しい。

　Football Insiderは「ポステコグルーが監督になったことで、１月にせよ夏にせよ、ノッティンガム・フォレストは彼が夢を実現させるための完璧な機会となり得る」と伝えた。

「（ポステコグルーの）選手に対する称賛は周知のとおりだ」

「これらのために、日本代表はプレミアリーグに移籍し、再びポステコグルーと組むことになるかもしれない。彼は2023年のポステコグルー退任後、ロジャーズのスタイルへの移行に苦しんだ」

　いずれにしても、移籍するにはセルティックでの活躍が必要だろう。だが、絶えず去就が騒がれるなかで集中を保つのは容易なことではない。シーズン前半戦の前田のパフォーマンスに注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

