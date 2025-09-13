日本代表FWのイングランド古豪移籍に現実味！「夢を実現させるための完璧な機会」
夏の希望は叶わなかった。冬にどうなるかは、まだ分からない。
前田大然はこの夏、セルティックに移籍を志願していたことを明らかにした。名前こそ出さなかったが、個人合意に達していたクラブもあったという。だが、最終日まで願い出ていたが、セルティックからゴーサインは出なかった。
日本代表FWの告白は議論を呼んでいる。退団してのステップアップを望んでいたことが判明し、不満を持つ選手を抱え続けるのはリスクでもあるからだ。冬の移籍の可能性をめぐる報道は後を絶たない。
セルティックが前田の移籍を認めなかったのは、前線の強化がうまくいっていなかったからだ。裏を返せば、代役を補強できれば前田を手放す可能性もある。
『Football Insider』は９月11日、「セルティックが適切な代役を見つけられれば、移籍というマエダの気持ちをブレンダン・ロジャーズ監督が変えることはないだろう」と報じた。
「（前田が）次の市場で移籍を志願すれば、クラブは取引を検討しなければいけないだろう」
そこで注目されるのが、恩師アンジェ・ポステコグルーが新監督に就任した古豪ノッティンガム・フォレストだ。指揮官がトッテナムを率いていた際も、前田への関心がうわさになったのは記憶に新しい。
Football Insiderは「ポステコグルーが監督になったことで、１月にせよ夏にせよ、ノッティンガム・フォレストは彼が夢を実現させるための完璧な機会となり得る」と伝えた。
「（ポステコグルーの）選手に対する称賛は周知のとおりだ」
「これらのために、日本代表はプレミアリーグに移籍し、再びポステコグルーと組むことになるかもしれない。彼は2023年のポステコグルー退任後、ロジャーズのスタイルへの移行に苦しんだ」
いずれにしても、移籍するにはセルティックでの活躍が必要だろう。だが、絶えず去就が騒がれるなかで集中を保つのは容易なことではない。シーズン前半戦の前田のパフォーマンスに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
