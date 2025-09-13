ドジャースは、12日（日本時間13日）から地区3位のジャイアンツと3連戦を迎える。その後、ナ・リーグ東地区首位のフィリーズとの3連戦を経て、再びジャイアンツと4連戦という勝負の10連戦が始まる。

迎え撃つジャイアンツは“準備万端”だ。今回の対戦を前に、ドジャース・大谷翔平投手（31）と、李政厚（イ・ジョンフ）内野手（27）のコラボTシャツ（39.99ドル）や、ペナント、ピンバッジ、マグネットなど両球団のコラボグッズをチームストアで発売。「Battle of California」と記しライバル同士の戦いを盛り上げる。

大谷は12日は剛腕、ジャスティン・バーランダー投手（42）とド軍移籍後初対決。42歳の現役最多265勝右腕バーランダーとは、通算成績は23打数5安打、打率・217、2本塁打3打点で、エンゼルス時代の23年8月11日以来2年ぶりの対戦となる。

ドジャースは10日に地区優勝マジック13が再点灯。昨年の9月26日よりも早い最短18日（同19日）の優勝へ、勝負の10連戦となるが、まずは「Battle of California」を乗り越えられるか、注目となる。